親民日系小店　放入口袋名單

日本的美食種類繁多，真係10隻手指都數唔晒，除了高級的廚師發辦或懷石料理等，當地還有很多特色的親民美食。坊間近日新開多間親民的日本餐廳，如咖啡室、西日餐廳、小食堂和壽司等，各位日迷不妨放入自己的口袋名單，有時間可逐間試試。

人氣抹茶店進駐小區

咖啡店熱潮持續，各個小區都有獨特個性的名店，灣仔星街小區集合了多間人氣咖啡店和美食小店，包括Blue Bottle Coffee、APT. Coffee、R&R Bagels、Blend & Grind和Oolaa Petite等，本地品牌Matchali首間旗艦店即將於6月進駐小區，品牌以The Matcha Bar作主打，客人可欣賞專人手拂抹茶特飲的過程，旗艦店新推咖啡系列，由哥倫比亞、哥斯達黎加、尼加拉瓜和洪都拉斯咖啡頭混合，富堅果味又帶橙皮和紅茶的香氣。當然還有新的美食菜單和純素軟雪糕，咖啡迷不妨拭目以待。

西日小酒館

和朋友吃飯，偶然來個小酎，最是放鬆身心。將於5月上旬在將軍澳開幕的西日料理小酒館koi，菜式以和風混合歐陸風味設計，如脆蝦天婦羅配甜辣醬、辣味吞拿魚番紅花飯多士、A5宮崎和牛卷配特濃海膽醬油、串燒造型的博多特色燒飯糰、三文魚京葱卷等，當然少不了爐端燒和卷物，各款美食配日本清酒、雞尾酒，別具風味。

茶啡酒兼備

日本的咖啡店和酒吧林立，下午來杯咖啡醒神，晚上和朋友到酒吧暢飲輕鬆一番。灣仔早前開業的日式摩登會館Maison Meiji，以日本明治維新時期飲食文化變革為靈感，設計滿滿日系懷舊風，餐飲分日式喫茶咖啡室、摩登日式酒吧 Kuromaru及主用餐區，喫茶咖啡室選用來自世界各地的單品咖啡豆，還有日本茶道手拂抹茶等供應，酒吧以日本燒酎調配雞尾酒和罕有的燒酒品牌作主打，配佐酒小食，適合和朋友小酎。主餐廳提供精緻日式家庭料理，如蛋包飯、漢堡扒、廣島蠔燒和牛卷、伊勢龍蝦、清酒煮鮑魚和明治風威靈頓牛扒等菜式，讓客人吃邊感受明治風情。

和風家庭料理

每次看日劇或卡通片，見到日本人用餐畫面，頓時口水直流。尖沙咀開業的和風食堂「米炊」，以和風家庭料理為主題，食材的選擇嚴謹，米飯選用北海道夢美人米、北海道七星米和日本十六穀米，還有自家熟成的黑安格斯西冷和肉眼、手工鹿兒島純牛肉漢堡、日本無激素雞肉、法式鴨腿等入饌，打造出惹味的秘製日本咖喱飯和咖喱蛋包飯，另外有岩鹽燒日本油甘魚餃、汁燒日本鯖魚和炭烤牛扒等配米飯，佐酒小食有炭烤薄切淺熟成西冷或牛脷、香辣阿波雞腎和各款蔬菜，店內有超過30款日本清酒供選擇，和風米飯配一小口清酒，好有日本家庭用餐Feel。

人氣壽司

日本壽司材料選擇多，價錢豐儉由人，客人可按喜好揀選。剛於山頂開設新分店的鮮選壽司以「鮮度特急壽司」為主題，選用時令材料配北海道七星米及純米大吟釀和紅醋混合而成壽司醋製作壽司飯，新分店為令客人品嘗到最新鮮的出品，以快速送遞通道取代傳送帶。除熱賣壽司，因應新開張，分店會提供期間限定吞拿魚壽司款式，如以優惠價品嘗五貫吞拿魚拼盤或伊勢龍蝦壽司等，想食高質壽司就要留意喇。