可嵐重提啞忍家暴經歷　終釋懷不介意被標籤

歌手可嵐獲邀出席由林盛斌主持的《360秒人生課堂》做演講者，分享她婚後遭受丈夫家暴的慘痛經歷，4年的婚姻慘受過無數次的家暴，每次丈夫回家，她便心生緊張，擔心對方又發脾氣。有一次丈夫回家，她在床上裝作睡覺，丈夫竟用一盤凍水照淋向她，面對家暴她一直啞忍，直至當時3歲的兒子叫爸爸不要再打媽咪時，她決定帶兒子離家。

單親媽媽要重過生活，但無經濟能力，令她不知所措，後來被朋友鬧醒，決定努力打工搵錢，一人做7份工，包括沖咖啡、教唱歌、做DJ、保險、Marketing和特約演員等。試過做特約受傷令雙腳留下瘀痕，回到家看到兒子，她一時感觸，心存內疚無法給予兒子食好穿好，不過兒子好懂事，摸着她布滿瘀傷的腳予以安慰，這個畫面好深刻，兒子亦成為她的人生動力，不易放棄。

她同時無放棄過最喜歡的唱歌，就算幾辛苦工作儲錢，堅持自資每年推出一首歌，試過到電台派台，一位DJ跟她說：「我記得你，一年派一支歌既歌手。」這句話有如刀插入她心，好痛，不過她沒有放棄，之後更加努力工作儲錢繼續出歌。以前她很介意傳媒以「家暴可嵐」作為標題報道，但現在不再介意，帶着兒子生活不經不覺7年，現在已經有很穩定的人生。

藝人林雅詩是聆聽嘉賓，本身她都是單親媽媽，表示好感觸，透露兒子已16歲，當她遇到任何難題，兒子都會予以安慰。另一位演講者是教育機構的創辦人梁賀琪（June），分享職場上男女平等的問題，Patrick Sir（林溥來）是聆聽嘉賓，他最認同June所言，香港男士好識保護女性，自己也是其一。