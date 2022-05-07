疫情慘蝕6位數　鄧洢玲生意終捱過難關重見天日

藝人鄧洢玲（阿旦）有咖啡店及按摩店生意，之前在疫情高峰期，除了按摩店被迫休業外，她為減低開支亦將咖啡店暫時關閉。最近隨政府放寬防疫辣招，阿旦的2間店終重見天日。

講到重新開業，阿旦表示心情既緊張又興奮：「開業前一兩晚瞓唔著，擔心係咪有嘢未做。」她稱對按摩店的生意不太擔心，很多舊客早已預約，反而咖啡店在停業期間有員工離職，阿旦要臨急請人，更差點因缺人手而未能如期開業，她透露在休業時也有學沖咖啡增值自己，將來有需要也可以親自上陣。

阿旦在今波疫情連中兩元，損失達6位數，她無奈說：「依家要努力跑數，時間唔等人，好彩遇到業主肯減租。咖啡店喺去年開，之前諗住兩三年左右回本，依家回本係遙遙無期，呢一刻生存咗先。（之前有冇諗住結業？）我放咗好多心機時間，無論申請牌照、裝修都由我一手一腳去做，係咪真係要咁快放棄呢？我唔想蝕咗裝修，而且新年期間，我又再裝修，劃分咗一個位畀狗狗，都未招呼過客人就已經休業。」阿旦揚言無悔疫市下開店，自覺人生歷練𣊬間成長不少：「相信好多做咗十幾廿年飲食業嘅前輩都未必遇過呢啲情況。好在我有個好強大心臟，可能因為我做藝人，向來都唔會預知有咩工作，可能係咁訓練返嚟。」另外，除了生意外，阿旦表示不會放棄幕前工作，並計劃跟朋友製作一個跟動物有關的節目，再售予電視台。