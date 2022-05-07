姜麗文母親早逝仲被問點慶母親節　賴彥妤耍冧：原諒我的不足

於單親家庭成長的藝人姜麗文由爸爸秦沛一手養大，雖然親生媽咪梁盛子早於她童年時已離家，但姜麗文對媽咪未有任何怨恨，不過有指梁盛子於早年在加拿大病逝，她亦未有到當地奔喪。惟日前姜麗文出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳時，卻被娛樂新聞台主播賴彥妤問她明天（8日）如何慶祝母親節，此時有人向她溫馨提示問錯問題，彥妤亦面露尷尬望向攝影師，反而姜麗文卻表現淡定，還大方回應，她說：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為有好幾年爸爸做單親，今年爸爸喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐好食嘅畀佢，同埋都會DIY嘢送畀爸爸。」網友看畢受訪片後後，除了讚姜麗文大方，亦有轟賴彥妤未有為採訪做好功課。

而賴彥妤亦為事件開腔回應，於限時動態上載與姜麗文的短訊對話截圖，賴彥妤先主動向姜麗文耍冧，自責訪問表現不佳，姜麗文隨即回覆，指賴彥妤沒有做錯事，故無須耍冧，並着她想正面的事情，表現得相當大方，賴彥妤亦留言：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向Lesley和所有受影響人致歉。」並感謝姜麗文窩心的支持，承諾會繼續努力做得更好。