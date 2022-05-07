【營事檔案】紅米辣海鮮紫菜飯卷　韓式養分

紫菜飯卷，與日式的壽司卷不同，是一種在韓國流行的食物，外表相似但在準備材料上是有所不同。主要的分別在於日式的壽司卷是以壽司醋作白飯的調味，而韓式的則用上麻油及鹽增添風味，但兩者在餡料上都可算是變化多端，由基本的青瓜、蟹柳到三文魚刺身、吞拿魚沙律等。

八爪魚含鋅質保持免疫力

生醃八爪魚是韓國人常見的伴菜，都是泡菜的一種，用生的海鮮代替常見的大白菜醃製，味道鹹香用來伴飯十分適合。八爪魚含豐富蛋白質、鋅及鐵質等，有助維持良好的免疫力。鋅質是讓細胞維持正常作用的重要元素，因此能有助皮膚、毛髮、指甲等生成及愈合。海鮮如蠔、蝦等都是富含鋅的食材之一。另外，動物肝臟、紅肉、堅果及奶製品也是攝取鋅質的來源。

紫蘇葉具獨特香味含草酸

紫蘇葉雖是蔬菜的一種，但比較少大量食用以作為膳食纖維的來源，反而多用作提升食物風味如同香草一般使用，例如蛋卷、飯糰及韓式燒肉等。

【紅米辣海鮮紫菜飯卷】

材料：

紅米飯 400克

壽司用紫菜 2張

生醃八爪魚 250克

醃紫蘇葉 8張

韓式魚糕 2片

紅蘿蔔 1根

青瓜 1根

調味料：

鹽 適量

麻油 2茶匙

做法：

1.紅米飯加入鹽及麻油調味拌勻，備用。

2.青瓜對半切，再切成四條，去籽後切成細絲備用。

3.紅蘿蔔切細絲，炒至變軟備用。

4.韓式魚糕原片煎熟備用。

5.將紫菜粗糙的一面向上，依序鋪上紅米飯、韓式魚糕、醃紫蘇葉、紅蘿蔔絲、黃瓜絲、醃八爪魚再慢慢捲起。

6.最後切成一件件即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。