馬詩慧忘記同王敏德慶結婚30周年：我哋無慾無求！

名模馬詩慧（Janet）與女兒王麗嘉及名媛雷怡暉，今日（7日）出席有關紅斑狼瘡症的慈善攝影展，明日（8日）是馬詩慧和王敏德結婚30周年紀念，又適逢母親節，具雙重意義，不過Janet竟然唔記得周年紀念日，女兒也表示忘記，但就預了會跟媽咪慶祝母親節。

Janet笑稱不會送禮物給老公，她說：「30年乜都送晒，講心嘛！好似幾老土，佢都一樣，老實講我哋都無慾無求，求健康和開心就夠。」她透露9月大女將往美國結婚，全家人會分批飛往當地觀禮，愛犬不宜搭飛機，要先安頓好牠在港有人照顧。問到出席婚禮前要否特別Keep Fit ，她講笑說：「我好肥咩？我乜都唔需要，做番自己就得。（揀件靚衫出席？）唔可以搶女鏡，舒服簡約為主。（叫細女唔好着得太性感搶了家姐鏡？）佢都係做番自己，冇人搶到新娘鏡。」王麗嘉亦表示己將自己件衫給家姐過目。

另外，雷怡暉神采飛揚出現，2020年結婚時，受疫情關係沒有大搞婚禮，透露疫下的新婚生活十分美滿，她說：「好開心，老公好遷就我，話題傾唔完，佢大我好多，人生經歷好多，好似多咗個朋友。（想生BB？）唔諗住，社會好多嘢要幫手做，不過我好多契仔契女。」她表示今日是捧化妝師朋友場，知道她患上紅斑狼瘡症，她說：「原來身邊有啲朋友都有呢病，初時佢生完小朋友身體長期好疲累，後來睇醫生才知道患病。」