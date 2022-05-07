MIRROR被批係虛火！姜濤：用努力變為實火

人氣男團MIRROR成員姜濤今日（7日）以健康教育大使身份出席預防HPV活動，現場播出由他主演的宣傳微電影。他稱拍攝當日才發現微電影導演是熟人：「見到佢好驚訝，呢個成日喺維園同我打波嘅阿叔原來係導演，之後再同佢打波，我就禮讓咗好多，以前打波比較狠。（拍攝時有咩難忘事？）我讀No Regrets，讀咗十幾次都話發音唔啱，但我就唔覺有咩差別。」電影中姜濤回到過去，問到若有機會回到過去會想改變甚麼？他稱不想改變：「冇以前就冇依家嘅自己，或者食少啲，減肥冇咁難。（以前有冇咩後悔嘅事？）後悔細個冇早啲學樂器囉！」

嗌花姐打針

傳是處男的他被問到是否也需要及早預防HPV，他說：「遲早都要，我已經打咗針。（細個家中邊個向你灌輸性教育？）冇特別，因為父母都比較保守，記得細個有問媽咪點解一結婚就會生小朋友，佢笑笑口冇答我，後來我自己無意中知道點解。細個唔覺得係因為身體接觸而有BB，以為結婚就有，原來唔結婚都可以有，但當然唔鼓勵。（覺得MIRROR同ERROR成員最需要打針？）大家都需要，我都有向佢哋呼籲，但唔知佢哋有冇做。（邊個特別需要呢？）我諗唔到，咁花姐囉！」

講到其新歌推出一星期，MV點擊破300萬，且被大讚反戰題材有社會責任，他開心說：「多謝，個主題係好簡單，就係愛與和平，得到大家關注好開心，係個鼓勵。（之後會唔會多做其他題材，少做情歌？）反而之後做歌想輕鬆啲，係咪情歌唔知，但唔會咁沉重。」

呼籲粉絲唔好買黃牛

提到MIRROR演唱會飛被炒到天價44萬元，他聞言指太誇張：「應該冇人買，大家唔好買，我哋應該會喺呢行做好耐，之後會開好多次演唱會，大家唔好因為一場而損失咁多錢。我哋都想加場，喺紅館開當然愈多愈好，大家唔好為一場半場而損失幾十萬，我擔當唔起。（再加場，擔唔擔心體力方面？）都擔心，我哋都有討論過，但因為係紅館，冇論幾攰，熱情都可以蓋過，而且我哋有開過6場個唱經驗，所以都可以。」

有人批評MIRROR 12子為「12件嘢」，對此他大方說：「我哋未有資格去評論任何人對我哋嘅評論，希望提升實力，比更多人認同，係有進步空間，唔會因為咁而影響自己。（話你哋係虛火？）努力變為實火。」

姜濤透露劇集《季前賽》還有幾天便煞科，過完「死亡」4月後，稍作休息便會為個唱準備作閉關，講到Jeremy被委派在個唱騷肌作秘密武器，問他有甚麼秘密武器？他說：「就係支持佢騷肌。我對自己個人演出未有任何頭緒，諗唔到有咩表演可以撐到紅館個場，但團體表演就構思咗好多，我哋會將啲歌重新編排過，保留原本之外，都會加入新元素，畀大家有唔同感覺。」