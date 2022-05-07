本日日本：粉絲必冧！日牌聯乘柯南潮物

要數日本國民級長壽動漫作品，早於1994年開始漫畫連載的《名偵探柯南》絕對係其一，除了漫畫大熱，多年來無論是改編的電視動畫、劇場版甚至真人電視劇都備受追捧，粉絲們都很好奇想見證江戶川柯南屢破奇案的機智！新鮮熱辣的劇場版《名偵探柯南：萬聖節的新娘》現正於日本上映，不少潮牌亦順勢推出了《名》的聯乘服飾及手袋，好讓大家可柯南上身，集可愛與醒目於一身！

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招牌元素 時尚結合

潮牌Samantha Thavasa旗下專出銀包及皮革小物的Samantha Thavasa Petit Choice，及主打飾物的SAMANTHA SILVA兩個副線品牌，最近均推出了《名偵探柯南》聯乘系列，前者最搶眼莫過於以江戶川柯南為靈感的三款包包，你會搵到足球、蝶型變聲器、犯人追蹤眼鏡及滑板等元素，設計富玩味又不失時尚感。而SAMANTHA SILVA則有以晶石炮製蝶型變聲器的頸鏈及耳環。此外亦有於新劇場版登場的高木刑事及佐藤刑事為靈感的包包及飾物，及令人聯想到降谷零及諸伏景光等角色的警察制服小袋等，粉絲肯定啱Feel。現可於官網預訂。

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人氣角色齊集 化身潮Tee圖案

連鎖時裝品牌GU剛剛亦推出了首度跟《名》聯乘的系列，包括有男女服裝及雜貨，當中焦點有多款以人氣角色為靈感的圖案T-shirt，其中柯南與工藤新一剪影結合起來的藍紅圖案Tee便十分搶鏡。另外還有灰原哀、怪盜基德、高木刑事及佐藤刑事等角色的款式可選。不可錯過的還有安室透為靈感的緞子睡衣及小毛巾、亦有印上蝶型變聲器圖案的掛頸小袋。即日起於日本GU店舖及官網有售。

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麻醉槍手錶 瞄準鏡錶面

於《名》故事中，阿笠博士經常為柯南研發不少道具，當中的手錶形麻醉槍可算係一大代表作，除了有顯示時間及手電筒功能外，更可發射麻醉針！I.E.I株式會社最近推出的「名偵探柯南閃耀的瞄準Official Watch」系列，便以手錶形麻醉槍為靈感設計，最大特色係錶面印有瞄準鏡的圖案！此系列分別有柯南、灰原哀及安室透3款選擇，按角色有不同的錶身顏色及代表圖案，而且錶背更有該角色的趣怪模樣。每隻售¥10,780（約HK$647），現於PREMICO網店有售。