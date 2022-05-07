湯洛雯減磅成功吹女神風　賴慰玲演技夠放有驚喜

藝人賴慰玲於TVB劇《雙生陌生人》中，與一人分飾兩角的馬德鐘有不少對手戲，由於角色有趣，更獲馬德鐘封為搞笑擔當，亦獲網民讚演技夠放兼有驚喜，賴慰玲亦笑言自己甚少演喜劇，並覺得拍喜劇的心得是最緊要好玩：「要演員玩得開心，觀眾先會睇得開心。所以今次整個拍攝，都係喺一個輕鬆狀態下進行。」賴慰玲還拋金句形容演繹不同類型角色的心理狀態：「悲正劇要花力量去搵陰暗面，攰得嚟又會好爽。喜劇就要花好多力量去玩，爽得嚟又會好攰！」

至於飾演高收成前度俞風的湯洛雯（靚湯），角色善良又長情，十分討好，她每次出場都必定伴隨着一股女神風，對此監製阿Lam笑言背後有段古：「因為個角色本身有仙氣嘛，靚湯都有呢種特質，我哋只係將佢更突出，拍靚女演員係我哋基本責任。」阿Lam又指為力求完美，除了有些場口要重拍外，靚湯更主動爭取時間為角色做最好準備：「佢差不多係全劇最後先拍，佢話想多啲時間準備。靚湯其實除咗靚，仲好話頭醒尾，佢今次係門面擔當之餘，仲會有好多突破，大家睇落去就會知。」至於昨日（6日）生日的靚湯，則笑言很滿意自己在劇中的出場，並坦言有為了演好角色努力減肥：「因為監製想要女神Feel，所以喺揀衫、造型、髮型同化妝方面，我哋事前都研究咗好耐同埋花咗啲心思。」