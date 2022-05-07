鄧月平減肥轉口味唔再食味精：食出菜嘅清甜味！

藝人文雪兒、鄧月平及蔡小蝶等今午（7日）現身九龍灣出席電影首映禮。瘦身成功的鄧月平，就指減肥連口味也轉變了，她説：「好鍾意食菜，會食得出菜嘅清甜，依家食唔到味精。（出街食飯點算？）朋友叫濃味嘅意粉，我就叫沙律。」除了口味變得清淡，感情方面亦一樣，她表示暫時未有人追求，而且剛開新公司，希望先着眼於事業方面。

至於兩名女兒於上年先後出嫁的文雪兒，大女兒張筠婚後不久即宣布造人成功，計算日子小生命應差不多出世，問到文雪兒是否3代同堂過母親節，她説：「阿女話佢嘅喜訊想由自己同大家分享，我一陣會出去同細女慶祝母親節，其實佢連續幾日同我食飯，我日日都好似母親節，佢好識嗲我。」

催女兒再生B

她透露已預備好禮物迎接孫兒出世：「送份保險畀佢，幫佢儲錢，將來等佢自己決定點用啦，我自己就同個女煲薑醋，周圍同朋友請教，話用10斤醋、5斤薑同一樽糯米醋，咁先係最好味。」她指今次是首次煲薑醋，下次一定會煲得更好，叫女兒快點再生，又明言若有機會帶孫兒，一定會用心寵壞他：「冇乜理由唔寵喎，但可以一路寵一路教嘅。（有冇同阿女分享湊仔經？）唔使啦，佢睇咗好多書。」她笑稱估計女兒將來會是一位「虎媽」：「可能佢未必承認，哈哈！（你以前都係？）我唔係㗎，我只會畀基本嘅觀念佢哋，佢哋有好大自由度做決定。（會唔會幫孫仔改名？）我叫佢唔好畀我諗，我怕我改得太Cute呀。（乳名呢？）會有嘅，例如如果佢成舊豬肉咁，會叫佢『BB豬』哈哈！」