【Zac玩Zac食】犒賞媽媽歎日式周末半自助餐

每一位母親時刻為了照顧家庭而勞碌奔波，不妨在一年一度的母親節讓媽媽休息一天，好好慰勞一下偉大的母親，向最愛的媽媽獻上無限心意。

位於沙田港鐵站大型商場旁酒店大堂的山系日本餐廳，近期推出了周末半自助餐，而母親節周末更加碼獻上一系列滿載心思的美食佳餚，以窩心幸福滋味點綴溫馨相聚時刻！

於充滿時尚氛圍的新派和食居酒屋細嘗周末半自助餐，每位客人都獲增「薈聚極上刺身拼盤」，包括愛媛縣中吞拿魚腩、愛媛縣油金魚、北海道生蠔、北海道蟹鉗、挪威三文魚等，而無限量供應的有和風沙律、壽司、手卷，串燒、天婦羅、吉列豬扒、凍烏冬及甜品等，款式及數量都非比尋常，但千祈要留肚品嘗主廚特別推介的自選主菜，包括燒安格斯肉眼扒、日本黑豚肉泡菜陶板燒、鰻魚玉子燒、鱈魚西京燒、燒北海龍蝦半隻及鹿兒島A5和牛燒/壽喜燒等，琳瑯滿目的選擇可盡情犒賞辛勞的媽媽，讓她開心品嘗一頓豐富的日式盛宴。

除此以外，於今、明兩日午市及晚市時段惠顧，每位媽媽更可免費獲贈指定雞尾酒或無酒精雞尾酒乙杯，於輕談淺酌間締造出難忘回憶！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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