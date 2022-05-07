鍾麗淇照顧患病女兒多年：最大嘅感受係快樂

藝人鍾麗淇的愛女Isabella，六個月大時確診罕見基因病。母親節將至，她亮相TVB《娛樂新聞台》分享多年來為女兒付出的淚與汗，更公開了與Isabella接受物理治療的過程。她表示Isabella在出生六個月後，經常出現全身抽筋1、2小時的情況，後期被醫生診斷患上罕見的基因病，更被告知Isabella活不過兩歲。但鍾麗淇與丈夫沒有對女兒放棄，互相扶持下每天不辭勞苦地照顧女兒。

鍾麗淇堅信女兒身心都一樣可以步向健康之路，她表示：「做咗11年媽咪最大嘅感受係快樂，初時做媽咪唔好話家姐嘅情況，就算小朋友正常發展，都好大壓力，因為呢個係我責任，初時我冇請陪月同姐姐，嗰排都好迷茫，但做母親都係高低高低，但個水平都一直向上。」面對逆境鍾麗淇選擇以正面去面對，肩負起母親重責，表示：「我會提自己要照顧自己，唔可以覺得自己唔重要。」她更公開向老公表白：「冇佢我相信呢條路會難行幾千倍，我好多謝佢，好愛佢。」

另外，鍾麗淇亦接受了主持人車淑梅訪問，表示最渴望聽到Isabella叫她一聲媽媽，就算說不清楚，只是一句「唔唔」，對她來說已是最好的禮物。鍾麗淇亦鮮有提及與梁榮忠的8年情，她表示：「完全冇hurt feeling，生日都會互相WhatsApp……每樣嘢都係整定，事情發生之後，試過想補救，但其實唔可以勉強，我決定要向前行。我唔會怪佢，亦唔會覺得佢做錯事，呢條係佢嘅路，但選擇就係分開行……咁樣我會覺得舒服啲，我唔知佢嘅感覺，我要行自己嘅路。再見亦是朋友，我當佢係朋友，有乜嘢需要我會盡幫，不過就從未試過。我唔會block咗佢，因為我覺得佢唔係壞人，佢係一個好人。」