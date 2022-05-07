孫慧雪唔計較兼密密做　自爆廿幾歲已儲50萬

藝人孫慧雪近年逐漸淡出電視圈，成功轉型做KOL打開市場，更打入了今年的「十大KOL排行榜」實力非凡。吸金力極強的她，日前接受訪問分享了多年來的投資和儲錢心得，更自爆早於廿幾歲時已儲了50萬元，令人咋舌。現年39歲的她表示讀大學時已經身兼多職，更會將所有收入存入儲蓄戶口，表示：「讀大學我已經係做Model，去唔同展覽做，嗰陣好好賺，一個鐘已經有幾千蚊。我記得試過AV展，唔係睇嗰啲AV，即係音響器材嗰啲，係有成3,000蚊一個鐘。除咗Keep住做Model，然後又有做兼職文員。」她表示本身讀中文科，故有兼職做雜誌記者，加上星期六、日有做售貨員，所以好快就儲了一筆錢，廿幾歲已經儲夠了50萬。

孫慧雪又指在25歲時已在尖沙咀開時裝店一嘗創業當老闆的滋味，兩年後更轉型到網上發展。另外，她稱自己是零購物欲的一群，指出：「就算一折都吸引唔到我買嘢，每次買嘢之前都會問自己係想要定需要，每次都係想要，跟住我就唔買。（永遠都係需要先買？）係呀，我好忍到㗎！我真係好變態，網購時特登擺入購物車就當自己買咗。」不過，她的理財觀念覺得買磚頭才是最保值，表示：「我一儲夠錢就即刻去買樓。」去年她更與4位朋友合資逾百萬元在新蒲崗開設食材店，成功在疫市中賺了不少錢，圈中富婆之稱實至名歸。