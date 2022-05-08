炎明熹獎盃贈母一殼眼淚　複製美人基因縫衣報親恩

被譽為「TVB的驕傲」的炎明熹（Gigi）母親節雖然要在工作中度過，但慶幸日前可以返老家與媽媽共度「快樂的一星期」，她更親手奉上「聲夢」獎盃作為母親節禮物，令媽媽開心得哭成淚人。她大讚媽媽是大美人，又指自己欠對方一個承諾，將來定必親手縫製一條裙送給媽媽！

Gigi參加歌唱節目《聲生不息》在內地人氣急升，今次在內地參賽，令她可以跟相隔2年沒見的家人團聚，雖然如今假期已結束，今日（8日）母親節亦要在工作中度過，但她依然有滿滿的正能量，昨日談起媽媽以及剛過去的假期即笑聲不斷。

問到送了甚麼母親節禮物給媽媽？Gigi笑說：「唔知呢個算唔算，我帶咗《聲夢傳奇》嘅獎盃返屋企，好想將呢份喜悅帶畀佢哋，將個獎盃放喺鄉下屋企，點知我攞出嚟，媽咪就喊喇！」獎盃當然是最佳的禮物，但原來她心目中有一份禮物才是「天字第一號」：「細個同媽咪有個承諾，記得有次行商場見到一條好靚嘅紅色裙，我同媽咪講將來要買畀佢做禮物，但依家都好難再搵番條裙，希望之後有能力，可以自己設計同整一條裙送畀媽咪！」

家庭飯局變簽名會

Gigi有個餅印妹妹，原來她與媽媽亦似到十足，從Gigi的童年照可見其母抱着她，母女的眼神、笑容如出一轍，她笑說：「笑係好似，但媽媽係個大美人，呢樣嘢我冇遺傳到，唔係靚女。媽咪話除咗笑容似，仲話我嘅腳趾都似佢，但我當然唔會畀大家睇啦，哈哈！」

她今次在汕尾老家逗留了一星期，期間跟家人及親友食飯相聚，大家都相當盡興，期間更有人向她索取簽名。雖然現時人氣爆燈，但Gigi不失「傻氣」，與妹妹玩得痛快，又梳頭又一手抱起妹妹，笑指妹妹增磅不少。一星期的假期匆匆過去，但她指離別時沒有過於傷感：「有相聚有離別，都係人生嘅經歷，我哋一定會再見，依家都期待緊下次嘅見面。唔捨得一定有，但都係人生嘅一小部分，好快可以再見到佢哋，希望疫情快啲過去。」已重新投入工作的Gigi與《聲夢傳奇》的「奶爸」李克勤感情要好，如今「父女」一起參與《聲生不息》，閒時會相約行山，日前就被內地網民在岳麓山野生捕獲，見他們沿途有講有笑。