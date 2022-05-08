【是日通勝】

農曆四月初八

壬寅年 乙巳月 辛酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：栽種、嫁娶、動土

忌：取魚、會友、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：31、44、46、48

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：勿為事事爭第一而鑽牛角尖，將令心情變差。

金牛座：人緣急升，獲朋友牽紅線，有望親近意中人。

雙子座：有伴侶者要多關心另一半，可促進感情關係。

巨蟹座：適合聯誼會友，不妨跟久未碰面的老友聚聚。

獅子座：活力不足，做事提不起勁，不如給自己放假。

處女座：被突發事故殺個措手不及，保持冷靜最緊要。

天秤座：吃喝玩樂不能沒節制，要提防身體負荷不了。

天蠍座：生活狀況逐漸走出低谷，有雨過天青的感覺。

人馬座：出門易碰到各種麻煩，八卦心態可導致破財。

山羊座：多管閒事冇好處，咖啡色是今天的開運顏色。

水瓶座：運氣好，生活稱心如意，但得意忘形是大忌！

雙魚座：冷戰傷感情，有伴侶者不可讓溝通問題惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）兔 健康差

鼠：付出與收穫不成正比，內心有挫敗感。

牛：幹勁十足，做事高效，面對競爭具優勢。

虎：話頭醒尾，處變不驚，做起事來快靚正。

兔：是日沖煞，健康運稍遜，提防腸胃不適。

龍：笑口常開，有助改善人緣，好事自然來。

蛇：財運亨通，投資易獲利，不妨小試牛刀。

馬：貴人運強，展現才華好時機，不要錯過。

羊：堅持原則，腳踏實地，做事作風獲好評。

猴：心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

雞：壓力巨大，情緒不穩，容易被挫折打沉。

狗：心態消極，謀事缺乏動力，犯錯機會大。

豬：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

流浪貓到底是好還是不好？

貓是一種很受歡迎的寵物，有人覺得養貓有吉祥寓意，但也有人認為養貓會帶來災難，那麼家裏來了流浪貓到底是好還是不好呢？

‧貓來災

在夜深，時常會聽到貓的叫聲，給人的感覺像小朋友的哭聲，有人認為這種聲音代表不祥，加上靈異電影的渲染，於是有貓來災的說法，但其實沒有根據，而且貓到夜晚發出聲音是因為發情，着急找配偶而已。

‧招財作用

貓在古時被譽為糧食守護者，所以被人稱為招財貓。直到現在，很多人都會在店舖擺上招財貓裝飾或者養貓。貓是一種具有靈性的生物，如果家裏來了流浪貓的話，代表你身上的氣場是和善的，才會吸引到牠們，而且貓的到來意味着你容易有好運。

‧護家宅

根據民間說法，養貓會促進家庭運勢，尤其當家中有敗財徵兆時，養貓可以穩定人的情緒，起到聚財和促進家宅運的作用。

‧促進健康

在貓咪的眼中，人類是可以為牠們提供食物和庇護所的朋友，因此貓咪也願意和人類一塊消磨時光。研究顯示，貓是促進人體健康的工具，養貓能夠讓人擁有好的心情，降低血壓，減輕焦慮和沮喪。