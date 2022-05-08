「蜘蛛俠」力撐楊紫瓊新片　大玩香腸手指

楊紫瓊主演的荷里活科幻動作新片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）借多元宇宙設定，講述一個美國華人家庭矛盾的故事，癲狂情節夠搞笑，親情元素夠感人，更有大量致敬楊紫瓊舊作的打鬥場面，上映後贏盡口碑，連「第2代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）也是粉絲！

片中其中一個多元宇宙中的人類，進化成有香腸般的手指，於是電影宣傳部門便製作香腸手指手套做禮品，當他們得悉安德魯在宣傳自己新片時推薦《奇異女俠玩救宇宙》後，更向他送出香腸手指手套。安德魯外出時被狗仔隊拍到戴住香腸手指手套，又在社交網站分享這個怪雞造型照片！

楊紫瓊受訪時對安德魯是自己新片粉絲，超開心回應：「天呀！我好愛佢！你想唔想像到？我之前睇佢宣傳佢新片《Under the Banner of Heaven》嘅訪問，佢坐低問佢拍檔：『你有冇睇《奇異女俠玩救宇宙》？』佢拍檔話冇，佢就話：『咁你要去睇啦！』佢講我哋套戲，又被影到戴住香腸手指手套出街……我好愛佢！我好愛佢！」她更透過鏡頭向安德魯送上飛吻。