「蜘蛛俠」力撐楊紫瓊新片　大玩香腸手指

楊紫瓊主演的荷里活科幻動作新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)借多元宇宙設定,講述一個美國華人家庭矛盾的故事,癲狂情節夠搞笑,親情元素夠感人,更有大量致敬楊紫瓊舊作的打鬥場面,上映後贏盡口碑,連「第2代蜘蛛俠」安德魯加菲(Andrew Garfield)也是粉絲!

片中其中一個多元宇宙中的人類,進化成有香腸般的手指,於是電影宣傳部門便製作香腸手指手套做禮品,當他們得悉安德魯在宣傳自己新片時推薦《奇異女俠玩救宇宙》後,更向他送出香腸手指手套。安德魯外出時被狗仔隊拍到戴住香腸手指手套,又在社交網站分享這個怪雞造型照片!

楊紫瓊受訪時對安德魯是自己新片粉絲,超開心回應:「天呀!我好愛佢!你想唔想像到?我之前睇佢宣傳佢新片《Under the Banner of Heaven》嘅訪問,佢坐低問佢拍檔:『你有冇睇《奇異女俠玩救宇宙》?』佢拍檔話冇,佢就話:『咁你要去睇啦!』佢講我哋套戲,又被影到戴住香腸手指手套出街……我好愛佢!我好愛佢!」她更透過鏡頭向安德魯送上飛吻。