吳業坤毫無預警宣布婚訊：現在的我好幸福

歌手吳業坤近期甚少公開露面，更不時在社交平台上載身處日本的相片。他突然在社交平台上載與女友的合照並宣布婚訊，表示：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了。感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁。唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要畀佢照顧番。但往後嘅日子，我會努力去守護。現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容。接下來都請繼續多多指教。」不過相片中未見女友樣貌。貼文發出後不少網友感到愕然，但仍送上無限的祝福。朱晨麗、胡鴻鈞亦留言恭喜！

對於榮升人夫，吳業坤透過經理人公司回覆，表示：「多謝各位記者朋友的祝福，收到晒！小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭，也衷心希望記者朋友能給予太太空間，讓她低調做我背後強大後盾的吳太。」

無綫高層樂易玲亦表示：「第一次（2014年）幫吳業坤搵星夢唱片，遭星夢娛樂拒絕；第一次成為歌手，簽約星娛樂，到記招現場力撐佢；第一次同佢車上揀Demo、第一次幫手Handmade 派台哥「原來她不夠愛我」Cover，第一次佢贏得叱咤樂壇我最喜愛的男歌手獎，出席頒獎禮前同佢揀戰衣；第一次紅館個唱，係某日凌晨1點半，喺九龍城路邊打冷同佢講開紅館個唱，佢仲好疑惑咁問我得唔得㗎？我仲拍心口答佢：咩唔得？叫佢只需要唱好當晚台上的歌，其他一切我搞掂，就爆俾佢睇！同佢經歷過咁多個第一次後，睇住佢走進人生迷惘期，佢想要學習獨自面對，然後，佢第一次用18日完成「東海道53次」，由京都步行到東京，全程492公里，呢一份決心同毅力，令我終於第一次感覺到，佢大個仔了！今日，大個仔咗嘅佢走進佢人生另一新階段， 當然要為佢開香檳慶祝！恭喜恭喜！終於可以大聲講佢結婚喇，百年好合永結同心，成熟是照顧身邊最愛，行禮時有冇感動到喊眼鏡再次出霧。」