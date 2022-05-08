千金難買！余香凝被囡囡一句說話冧爆

藝人余香凝（Jennifer）去年母親節仍佗着女兒，今年終可以抱着囡囡一起慶祝佳節，她還笑言已收到最好的母親節禮物，她謂：「佢（囡囡）前兩日終於識叫媽媽，之前佢已經叫到爸爸、嫲嫲，依家終於叫我，好感動。」

她直言當了媽咪後，完全明白母親的偉大，湊小朋友真的要花很多體力與精神：「真係抱 BB都抱到五勞七傷，我懷疑自己條腰都歪咗，又有『媽媽肩』膊頭腫晒，寒背都嚴重咗，成日要提自己挺番直條腰。」雖然湊B辛苦過返工，但Jennifer都樂在其中，看着小朋友一天一天進步，並由「皺眉B」變成「開心B」，更令她喜不自勝，Jennifer表示：「囡囡喺我個肚嘅時候都已經好鍾意皺眉，出世之後都唔喜歡笑，我就經常同佢玩氹佢笑，依家已經變成一個好鍾意笑嘅BB，同佢出街仲會好主動去識啲朋友仔，希望佢繼續開心、快樂咁成長啦。」

Jennifer花盡心思、時間去陪着女兒成長，絕對是一位好媽媽，但她卻謙稱仍在不斷學習，除了希望BB健康快樂之外，她亦覺得自己的身體健康很重要，上月便因腸胃炎入院，而錯過了陪小朋友過兒童節，她笑言一定要保持健康，小朋友所有時刻都不能錯過。