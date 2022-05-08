3年前邂逅片段曝光　吳業坤Kawaii日本演員老婆大起底

歌手吳業坤忽然宣布閃婚，消息令人驚喜，雖然大家都好想知佢婚後演藝事業點發展，不過粉絲更想知嘅係老婆真正身份係邊個！吳業坤神神秘秘淨係甫出老婆背面照，不過都依然被起底，據知佢太太疑似係27歲日本演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi），外形清純，5月1日更喺社交網宣布結婚，但就用咗花花Emoji將老公遮樣，有人仔細對比男方耳骨上嘅墨同女方指甲，表示相中一對新人無論身形或衣着打扮都同吳業坤夫婦極為相似，加上結婚時間同吳業坤宣布嘅相當脗合！

其實早喺2019年，吳業坤同愛子已經邂逅，一行四人大合照時，二人膊頭貼膊頭企，唱K片段亦同時曝光。見吳業坤激情獻唱日文歌，大晒好歌喉，而愛子就坐埋一邊拍手支持，個樣已經對吳業坤心心眼，同行友人亦留言：「與這些成員唱卡拉OK，真的很奢侈。是我一生中最好聽最窩心的卡拉OK。感激這個緣分。」

另外，愛子曾喺社交網透露生活基地將移至海外：「跟一直經常令我笑，很開心的伴侶一起，從今開始在身邊互相支持，想和他一直生活。最後想跟一直支持我的人說：每一位溫暖的心令我很開心，令我每日都可以努力工作。一直關照我的大家，今次想跟大家分享我結了婚的消息。因為之後我的生活據點會移到海外住的關係，4月尾我離開了經紀公司。」有日本媒體最近亦曾報道過愛子嫁畀「香港歌手」嘅消息，而愛子嘅社交網被發現喺吳業坤公布婚訊後2小時，就由公開轉為私人帳號，保密工夫做到足。

愛子本身身高1米64，出生自日本兵庫縣，曾任職記者同演員。至於吳業坤婚前已留日多月，預計下星期會返香港，更有傳二人前年已經喺屯門置業築愛巢。