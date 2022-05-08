獲評為今年烏甸尼遠東影展十佳　《緣路山旮旯》揚威日意星三地影展

【營業資訊】原定在今年情人節檔公映，港產片《緣路山旮旯》在本地戲院被封三個半月期間，成為唯一一部香港電影，接連入選日本大阪亞洲電影節（3月）、意大利烏甸尼遠東影展（4月）以及新加坡華語電影節（5月），而且在三地都獲得極佳口碑，氣勢如虹，暫定在8月4號上畫，似乎會成為今年暑假檔期一路奇兵。由人氣急升「綠葉王」岑珈其首次擔正做愛情電影男主角，《緣路山旮旯》作為一部現代城市輕喜劇，完全做到編劇其中一個最高境界，故事賣點一句講完，簡單直接易明：一個宅男連追五個女仔仲要一個比一個住得天腳底。早前在大阪亞洲電影節，當地香港移民兼人氣 Youtuber於電影節放映後即場訪問拍片，報道不少日本影迷，竟然認為岑珈其「靚仔」，一度被香港娛樂媒體廣泛轉載。

趁回港隔離期降至七日，《緣路山旮旯》主創夫妻檔、編劇兼導演黃浩然以及監製鄺珮詩，上星期旋風式走埠，接連出席第24屆烏甸尼遠東影展以及第10屆新加坡華語電影節，其中前者在4月27號一場放映，更是電影歐洲首映；而在4月28號，二人亦與《喜歡妳是妳》其中一位導演、演員楊潮凱一同出席座談會，主題圍繞今日香港電影環境，主持人正是《叔.叔》其中一位監製溫煦宇（Michael Werner）。美國著名影評人 Daniel Eagan 在意大利親身出席電影節之後，立即撰寫評論文章，選出今屆烏甸尼斯遠東電影節大最佳電影，以《緣路山旮旯》打頭陣，認為電影所有主角都演出精湛，五位強勢女角色寫得得出色，更直接點名讚揚余香凝表現。

到5月3號，新加坡華語電影節放映一場《緣路山旮旯》，為電影東南亞首映，導演和監製親身出席映後談，跟主持胡金國（Jon Foo）與觀眾暢談超過半小時，當中不少為當香港人，難怪觀映期間，笑聲密度非常高，皆因沒有語言障礙。同日晚上，新加坡電影導演吳旻修（Goh Ming Siu）在其 IG 指出，《緣路山旮旯》是今屆電影節之中最佳電影，認為作品植根香港獨特氣息，證明只要講好本土故事，自然能夠走出國際，引起共鳴。隨着香港政府在5月19日進一步放寬防疫措施，戲院座位由50%增加至85%，《緣路山旮旯》於5月30日晚，在高先電影院舉行之兩場優先放映，亦由全院滿座，突然變成仲有得賣，不過觀乎去票速度，亦應該好快售罄。

旋風式走訪兩地電影節之後凱旋回港，導演黃浩然現正在酒店接受隔離。他在接受訪問時表示：「對電影得到外國正面反應，當然感到高興，不過畢竟還有三個月才上畫，覺得漫漫長路，仍需努力做好宣傳。其實去到外國，好多人都對香港以至香港電影工業都非常關心，當他們得知《緣路山旮旯》只用了12日拍攝，又在沒有政府資助之下完成，都感到極其驚訝，因為從作品本身去睇，完全看不出是低成本製作。當初由構思到拍攝，我從未想過《緣路山旮旯》會得到外國影展垂青，總以為外國觀眾不會明白香港本土情況以至特色，結果出乎意料之外，有外國觀眾連比較內在之訊息，都完全Get 到。」黃導演同時不忙利申：「我跟吳旻修導演其實素未謀面，不過已經剛剛透過IG展開對話，真心多謝他每一句讚賞，令我非常鼓舞，希望下次有機會再去新加坡，大家可以相約見面，多多交流。」