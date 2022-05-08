【心理測驗】愛的香皂　散發粉紅泡泡

氣味是一種神奇的存在，雖然它看不見亦摸不到，卻可以千變萬化，且走入心中，治愈心靈。世間的味道有千萬種，喜不喜歡全無標準而定，但喜歡相同味道的人，往往更能互相吸引。都說「聞香識人」，味道同時亦可彰顯一個人的個性，甚至可以找出戀愛的機會？日網「Googirl」一個相關的心理測驗在網上瘋傳，一個選擇就可以找出單身的原因，一擊直中，早日能散發粉紅色的愛情泡泡。

【問題】

在炎熱的夏日，當你想洗走身上的汗水時，你會選擇以下哪一種香味的肥皂？

A.清新純正的花香

B.熱帶風情椰子香

C.清爽的柑橘果香

D.自然無味的皂香

【結果分析】

A.需要突破

選擇受大部分人喜愛的花香，代表你是一個優秀但循規蹈矩的存在，雖然各項條件都不比別人差，但可能稍為欠缺一些個人特色，感情上亦有一種停滯不前的感覺。如果想開展一段新感情，可以嘗試稍微改變一下自己，例如轉換化妝的風格、穿衣的式樣，主動走出舒適圈，找尋新的可能。

B.發掘內心

清甜的椰子有着對愛情的衝勁，你渴望沉醉在戀愛的幸福感中，更追求完美的愛情，算得上是一個「貪婪」的人。你似乎總在尋找不屬於自己的東西，找不到正確的方向，其實比起勇往直前，你應該先要發掘和充實自己的內在，思考自我、閱讀不同類型的書，了解自己，找尋正確的戀愛方向。

C.加強發展

充滿活力的柑橘果香，表示你有着良好的社交能力，你的人際關係應該非常好，擁有很多朋友，甚至愛情對你來說可能都在友情之下。不過戀愛對象都可以由朋友發展而成，不如嘗試聯絡一些許久未見的朋友，說不定這段時間裏，大家都已有所改變，再次認識新的彼此，說不定有意想不到的結果呢！

D.勇於嘗試

自然而不加修飾的你，充滿着自身獨有的魅力，不過這樣的你通常較為固執且不善於靈活思考，如果想擁有浪漫的愛情，可能有需要作出改變。比如改變一下你習慣的上班路線或方法，轉一種交通工具又或繞一點點的路，在路上找尋新發現，擴闊自己的愛情路，會更容易抓住愛情的機會。