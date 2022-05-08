被屈強迫舊愛墮胎後發長文　金宣虎：曾度日如年

去年10月爆出強迫舊愛墮胎風波的韓星金宣虎，獲韓媒平反後，於去年底已復工拍攝首部擔正電影《悲傷熱帶》，早前到泰國取景期間被大批粉絲捕獲。

今日（8日）36歲生辰的他，昨晚（7日）在社交網發文答謝粉絲的祝福，是他爆出風波後，相隔7個月更新社交網。他表示：「因為我的不足讓大家度過痛苦的時間，很抱歉！感謝大家今年生日也給予我過多的祝賀，我會好好珍藏這份心意，成為能夠報答大家對我支持的演員！」大批粉絲留言為偶像打氣，短短10小時獲多達逾150萬個Like！

此外，金宣虎又在官方粉絲網發長文，剖白這段日子的心境：「好像已到了夏天，時間真的過得很快......現在這刻我非常緊張又苦惱。」捲入私生活爭議事件後，他直言「時間好像靜止了，好像度日如月，或是度日如年，有時又突然覺得自己的內心好像跟不上超前一步的時間，也許因為情緒未平復。」

他又表示知道內心受過一次傷很難復原，應援他的人也留下難以抹去的傷痕，令他非常疚愧，但多得大家令他重回正軌，雖然不知道這貼文對大家來說意味着甚麼，但希望所有支持他的人，時間不會流逝得太快或太慢。他又不忘感謝粉絲的支持，表示會珍惜韓國與海外所有支持他的人的心意，承諾努力成為更好的人及演員，約定不會讓大家等得太久，預告很快便會復出！