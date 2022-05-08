陳庭欣揚言要驗真身　「荃灣豬肉檔AK」勁敵出場

最近全城猛𥄫荃灣楊屋道街市現身嘅「荃灣豬肉檔AK」阿威，因為佢有住似足爆紅組合MIRROR成員Anson Kong嘅打扮，戴住口罩時真係幾可亂真，搞到佢個豬肉檔客似雲來，個個爭住同佢買肉合照。估唔到依家偶像化已經延伸去到街市，前日（6日）前港姐冠軍陳庭欣就晒出貼出兩張街市型男喺楊屋道街市工作嘅相，並指自己睇到心郁郁，過兩日決定幫襯「驗真身」：「據知情人士報料，除咗豬肉檔，有檔賣海鮮嘅都好『值得』去幫襯 #過兩日我親自去factcheck吓 #唔知佢會唔會教我煲魚湯呢 #跨區買餸 #跨幾區買餸 #母親節啲母親很繁忙 #可唔可以整個全港18區街市型男美女合集」

今次嘅「魚檔Stanley」身形高大，同阿威一樣周身紋身，仲舉起魚檔巨桶，強勁麒麟臂加上佢件緊身背心仔，真係睇到啲街坊眼都唔眨，雖然未係好清楚見到佢個靚仔樣，不過佢輪廓似足同為MIRROR組合嘅成員Stanley（邱士縉）。所謂一山不能藏二虎，唔少網友就話楊屋道街市睇到人目不暇給，不過若果有機會喺街市集齊「山寨MIRROR」，真係分分鐘街市都變打卡場！