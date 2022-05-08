Lisa性感碎花裙　夏日必備穿搭

前幾日大家經歷了百年來最凍5月，然後隔幾日又變成炎熱的夏天。最近的天氣熱到不知道應該要穿什麽？不用擔心，人間Barbie Lisa早就在社交平台上分享了她的夏日穿搭。一條設計精巧的白底藍色碎花裙搭配棒球帽，不失甜美又不會太斯文淑女。尤其是低胸方領剪裁露出胸前大片雪白肌膚和鎖骨，超級吸睛！而之前一套米白色碎花搭配草帽的野餐造型就完全不同感覺，令Lisa充滿仙氣。相信眼利的Fans已經知道這是甚麽品牌了，這次就讓我們來看看碎花裙的迷人之處吧！

永續時尚的性感碎花裙

Lisa這次穿的是小眾美國品牌Reformation，品牌主打永續時尚，利用二手服飾物料重新打造新衣服或者使用環保物料製造衣服，以減少對環境的污染與浪費。連隊友Jennie、ROSÉ和歐美時尚圈的Taylor Swift、Hailey Bieber等人都有穿過。品牌一開始是販賣古着，有經驗之後就開始自己打版製造衣服。品牌最厲害的地方是每件衣服都有照顧到不同身形的女孩子，就連超大碼女孩也可以穿上碎花裙變得漂亮，打破了時尚服飾只適合纖瘦女孩子的刻板印象。而且裙子的剪裁設計非常巧妙，穿上後能展現優美的女性曲線，有小性感卻又不過分裸露，絕對適合日常和聚會穿着！

泰國熱門仙氣碎花裙

如果想發掘更多不同風格的碎花裙就可以參考Lisa野餐穿搭，泡泡中袖設計的碎花刺繡中長裙，讓Lisa看起來加倍甜美可人。這條裙來自泰國品牌Sretsis，整個品牌的服裝路線是少女優雅風。由3位泰國設計師姊妹在2002年創立，品牌名字倒過來讀就是Sisters。其實在泰國當地屬於是大熱門的少女服飾，Lisa和不同的泰國明星經常會在公開或私人場合穿上該品牌的衣服。