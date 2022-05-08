傳狂蝕錢陷破產危機　汪小菲開Live爆喊嗌慘

台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲感情生活備受關注，當中佢同網紅張穎穎離離合合，撲朔迷離嘅愛情，原來都唔及佢嘅生意升幅咁吸睛。早前佢媽咪張蘭就大爆個仔旗下4間位於上海嘅店舖已關門大吉，仲話阿仔每個月損失至少200萬元人民幣（約246萬元港幣）。大家以為佢已經夠慘，點知尋日（7日）汪小菲竟然喺直播中聲淚俱下，感嘆目前北京分店嘅收入，根本唔夠畀人工，而廣州及上海分店亦已經連續蝕咗幾個月錢：「若是再不開門營業，下個月馬上宣布破產，再也無力堅持。」網上更傳出汪小菲投資成1億開咗3間店依家都變賠本買賣。

面對種種傳聞，汪小菲尋晚深夜即急急發文澄清，否認餐飲店經營慘淡一事，並透露疫情好轉解封後，自己仲有5間店要開業：「本來真不想解釋，但是傷害到我們的企業，同事，我們的努力。現在公司線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收，我們是一個食品公司並不僅是一個線下連鎖店。我們的成功是有目共睹的，我們會更努力。明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業。自媒體年代，造謠成本太低，維權太難。既然我們改變不了環境，就努力改變自己，調整方向。我們一定堅定做好實業，我相信我們的未來，一切都是暫時的，我們也會一直努力前行。謝謝大家。」不過有網友就質疑佢死撐，因為本身專心工作嘅佢，自離婚後就頻頻開Live賣貨，由富二代降做KOL拉客，今次佢哽咽嗌慘有圖有真相，加上上次張蘭嘅爆料，令網友堅信佢生意唔多掂，叫佢出力諗吓點挽救事業好過！