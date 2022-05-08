肥美人｜「翻版欣宜」呀肥跑出　勇奪全場總冠軍

ViuTV選美節目《肥美人》昨晚（7日）舉行總決賽，8位肥美人包括翁芷園（Cherry）、容承宜（容小姐）、蔡茵茵（肥肥茵）、陳婉儀（阿Bui）、陳曦雯（Heyman）、劉子晴（呀肥）、丁珮筠（丁丁）及何綺婷（綺夢），甫開場先以女團「Cal8rie」唱出團歌《標準偏離》，令全場氣氛高漲，之後，8位肥美人施展渾身解數於個人表演環節落力演出，丁丁大跳Anson Lo的《一所懸命》，被評判Rock Sir讚她改編得好；阿Bui唱出許冠傑《最緊要好玩》，配以太空人打扮，相當可愛。

張繼聰、許廷鏗、肥仔（梁業）、 阮小儀、 Rock Sir及CM，擔任總決賽評判，張繼聰寄語眾佳麗：「頭先睇完表演，我即刻驚一驚，因為位位都好出眾。」許廷鏗則說：「頭先Intro講得好好，其實重點唔係肥字，可能係個美字，唔會因為身形變成限制。」

經過一輪激烈「鳳鬥」之後，早前獲頒最上鏡小姐的Cherry，最終贏得「民選最Like肥美人」，至於總冠軍則由現年19歲的劉子晴（呀肥）奪得，並由張繼聰及許廷鏗頒發后冠及權仗，戴后冠時有點論盡，呀肥繞場一周後，眾參賽者上前恭賀，呀肥亦開心地說會將贏得的5萬元獎金，分給眾參賽者，令全場即時起哄，氣氛相當之好。