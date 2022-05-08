【居英生活】BNO港人英國生BB　不一定得英籍？

香港人移民英國，不少是為下一代，讓他們可接受英國教育。但如果在英國生小孩，在當地出生子女，是否自動入籍，立即成為英國公民？答案原來不是。按「1981年英國國籍法案」規定，在英國出生小孩，只要父或母是英國公民（或已英國定居），便能成為英國公民；但BNO港人父母如在孩子出生前，仍未取得英國永居，只持長期簽證，那孩子國籍，便跟父母一樣。換言之，英國出生BB國籍，全取決於父母身份，只要父母成功取得永居，孩子便可申請永居。

英國出生港B 能享免費醫療嗎？

持BNO簽證港人，不但可居留英國，只要繳交健康稅（IHS），便能享用國民保健服務（NHS）。但在英國出生的港人孩子，即使有英國出世紙，但由於沒有BNO簽證，沒繳交IHS，又能否免費享用NHS服務？答案也是不行。幸好的是，英國出生小孩至少可免費享有NHS服務3個月，但之後便要付費；如想繼續享用免費醫療，父母可幫孩子申請Dependant簽證，待繳交IHS後便能繼續使用NHS服務。如不介意沒免費醫療，孩子其實不申請簽證也可，只是不能出入境英國。

全民「公院」生仔

地方不同，醫療制度也不同，那麼香港生小孩，跟在英國生小孩，過程又有甚麼不同？首先最大不同，是香港人習慣先登記公立醫院安排產檢，但同時又掛診私家醫院，準媽媽在產前於「公院」及「私院」兩面覆診，到最後才選擇在那面生BB。但在英國，絕大部分孕婦從驗孕、產檢至到分娩，全都由政府NHS包辦，費用全免，而持有BNO簽證的港人父母只要有交IHS，亦都可免費生仔。

「英國VS香港」產檢流程

流程方面，身在英國的你，要先確定自己是否已登記當地家庭醫生（GP），然後在確認懷孕後，該第一時間前往GP登記，並預約面見助產士（Midwife），讓她為你安排懷孕10周前必須完成的產前檢查。助產士會是你整個懷孕生產期的負責人，她會上傳你所有產檢資料至NHS中央系統中，讓醫院為你安排各樣檢查，而你亦可向他表達你的需要。

除了基本的抽血檢驗、尿液測試外，醫院亦會為你照2次超聲波，第一次會在懷孕8至14周期間，主要量度頸皮及估算預產期，而第二次會在18至21周期間，主要檢查BB的身體結構；但不知是否設備問題，不少港媽也曾在網上分享，英國醫院的超聲波經常照不清楚，照完再照情況很是常見；但英國的爸媽，仍是可以選擇要不要知道胎兒的性別，也可跟助產士商討分娩方式，事關只要確認過你沒特別狀況可「順產」，英國的準媽媽可選擇水中生產、家中生產、自然生產、無痛生產等各種分娩方式，比香港公立醫院多元化得多。