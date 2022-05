藝人王祖藍同太太李亞男婚後育有大女王天韻(Gabby)同細女王海靜(Hayley),趁住母親節,李亞男貼出細細個同父母嘅全家福,感謝媽媽嘅付出同愛,而童年嘅佢短頭髮兼有劉海,幾咁可愛!不過網友就發現,佢同細女Hayley真係撞晒樣,雖然佢自己都曾經上載過母女對比圖,不過今次再睇,真係直頭100% Match,睇到網友錯晒重點。

而李亞男就留言感謝媽媽,話自己會一直學做媽咪同一個好囡囡,非常溫馨:「祝母親節快樂🌹❤️謝謝媽媽的愛和付出,多謝你一路為我操心。做咗母親後先感受到一啲都唔容易。I will keep learn to be a better daughter and mother ❤️」