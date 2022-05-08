Naomi捲醫美事故風波　訴諸法律捍衞聲譽

藝人馮鎵瀠（Naomi）投資的美容院最近捲入醫美事故風波，遭涉事人S小姐公開要求索償，Naomi就此事今日（8日）舉行記者會，她宣讀聲明斥對方指控失實。

受訪時Naomi表示早於1997年，因參加謝霆鋒國際歌迷會而認識S小姐，但多年來一直沒有聯絡，只在歌迷會活動上碰面，她稱原本打算息事寧人，沒計劃開記招回應，但因為是演藝合作夥伴，認為事件對作為藝人的她有所影響，故決定作出澄清以正視聽：「首先對我個人名聲影響好大，有進行中嘅工作或洽談中嘅工作因為呢件事而煞停咗，損失5位數。另外，對美容院生意有影響，雖然冇客人退單，但有預約咗嘅人唔嚟，造成損失，亦影響公司未來好多計劃，例如招攬股東。」

她指S小姐只是透過電話要求索償，由最初15萬後來變成65萬，她認為若涉及醫療事故理應從法律途徑方面索償：「我唔認為應該私下解決，而且佢做完療程事隔8個月先要求索償，我唔知佢中間發生過咩事，所以我覺得應該交由法庭去處理，我已經向警方備案及交畀律師處理，我相信法律。（S小姐話做療程時醫生冇口頭講解風險及副作用，有冇咁嘅事？）佢有問醫生問題，其實係口同鼻拗，要等法庭判，醫生已向醫務委員會提交報告。（S小姐話經其他醫生證實係毀容，佢有冇畀證明你？）佢打電話畀我時冇話有醫生證明，係事隔8個月先話有，呢個要由法庭裁定，單方面指控對我唔公平。」