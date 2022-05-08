得邱芷微陪伴走出胃癌陰霾　陳志忠望2年內迎娶女友

藝人邱芷微（Chelffy）、陳志忠（Wilson）、利穎怡、馬嘉均及羅頌欣等，今日（8日）現身紅磡邨向街坊派發福袋，Chelffy說：「今日母親節又係佛誕，趁疫情緩和所以帶埋小朋友同佢哋嘅家長一齊做善事幫助社會，亦都係一種親子活動，順便大家聚一聚，真係好耐冇見啦。」

身旁男友Wilson補充説：「我哋打功夫嘅成日都講武德，但點先可以將佢話畀小朋友知呢？所以不如搞吓呢類活動畀佢哋感受一下點樣幫助社會。」早前因胃癌而需接受化療的Wilson，精神及狀態不俗，他表示因病令他有所領悟：「明白到好多嘢唔係自己話事，交畀個天安排啦，同埋我會同朋友講，做運動唔保證你會冇病，但當你病嗰陣，個風浪你會受得起，捱得冇咁辛苦。（係咪已經回復狀態？）比起病之前仲肥咗20磅，哈哈！」女友Chelffy即取笑他：「以前佢有8舊腹肌，依家變得1舊。（想唔想佢練返8舊？）佢話要練10舊喎，哈哈！」

兩人一起經歷風浪後，感情絕對更加堅固，問到何時好事近，Wilson表示希望2年內成事，他說：「其實唔急結婚，之前疫情令生意上有啲壓力，加上想休養好個身體先，因為都好想生小朋友，所以希望等啲化療藥過晒先，醫生話一年比較穩陣，到時可能疫情再好啲，可以請多啲親戚朋友嘛。（到時追番進度3年抱2？）都Ok㗎，哈哈。」Chelffy表示趁現在有時間搞多點活動，學習和小朋友相處，為將來生B作準備。