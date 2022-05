「奇異博士」班尼狄現身《周末直播》借韋史密夫打人事件抽水

英國男星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)為宣傳漫威超級英雄新片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),昨日(7日)現身美國長壽搞笑節目《周末直播》(Saturday Night Live)擔任客席主持,開場白時借出爐奧斯卡影帝男星韋史密夫(Will Smith)上台掌摑諧星基斯洛克(Chris Rock)事件抽水!

班尼狄表示:「好開心可以再主持《周末直播》,係好玩,但好老實,節目寫手每日同我傾嘅環節幾乎全部都係關於奇異博士。係好嘅,我鍾意條友,我鍾意演個角色,套戲票房好好……但我都有演其他戲。」他指節目監製Lorne Michaels問他例如有甚麼作品,他回答:「好似有《犬山記》(The Power of the Dog)咁啦,咁佢就話:『都冇人睇過。』我話:『喂大佬,我呢套戲有奧斯卡影帝提名,我都唔錯呀……雖然我冇贏到,我畀韋史密夫打低……唔係講真打呀!』」

另外,班尼狄於《奇異博士》的拍檔「紅女巫」Elizabeth Olsen亦驚喜現身客串,與扮成自己的Chloe Fineman爭論誰才是真正的Elizabeth Olsen,班尼狄於是表示:「噢,多元宇宙係真嘅!」