「奇異博士」班尼狄現身《周末直播》借韋史密夫打人事件抽水

英國男星班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）為宣傳漫威超級英雄新片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），昨日（7日）現身美國長壽搞笑節目《周末直播》（Saturday Night Live）擔任客席主持，開場白時借出爐奧斯卡影帝男星韋史密夫（Will Smith）上台掌摑諧星基斯洛克（Chris Rock）事件抽水！

班尼狄表示：「好開心可以再主持《周末直播》，係好玩，但好老實，節目寫手每日同我傾嘅環節幾乎全部都係關於奇異博士。係好嘅，我鍾意條友，我鍾意演個角色，套戲票房好好……但我都有演其他戲。」他指節目監製Lorne Michaels問他例如有甚麼作品，他回答：「好似有《犬山記》（The Power of the Dog）咁啦，咁佢就話：『都冇人睇過。』我話：『喂大佬，我呢套戲有奧斯卡影帝提名，我都唔錯呀……雖然我冇贏到，我畀韋史密夫打低……唔係講真打呀！』」

另外，班尼狄於《奇異博士》的拍檔「紅女巫」Elizabeth Olsen亦驚喜現身客串，與扮成自己的Chloe Fineman爭論誰才是真正的Elizabeth Olsen，班尼狄於是表示：「噢，多元宇宙係真嘅！」