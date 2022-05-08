家鄉美食被批似嘔吐物　曾比特：一日食五碗！

歌手曾比特在節目《聲生不息》中憑《初戀》一曲在內地人氣急升，日前返家鄉汕尾探親時，完全感受到受歡迎的威力。他今日（8日）網晒閒遊家鄉的照片及和親朋的合照，發文稱在汕尾出生，是次回鄉其大姨和舅父說了很多他小時候頑皮的往事：「總之很愛動，小時候很愛在家具上跳，把家裏的一個木椅子跳壞了，還有跟我差不多大的姪女也來說我小時候經常追著她來打，哈哈哈哈，我真的是個小魔王。」和表哥四處閒逛時，更獲不少鄰居歡迎：「家裏好多鄰居們都看了《聲生不息》，我們去街上還會被一些老人叫住『比特回來啦！』就很開心，繼續努力唱歌，唱到更大的舞台上去，家裏人為你高興是藏不住的，這就是我的愉快少年事。」

曾比特說少年時期每年一定回鄉一次，每次都會拚命吃至愛的家鄉美食「混吶」，惟之前在北京及長沙工作時一直找不到：「這次五一假期就馬上坐高鐵回去，從長沙四個多小時就到家了，表哥表嫂一下子買了好多回來，我又一次幹了五碗，這麽多年每次吃『混吶』的食量還是沒變，不過表哥說我每次回家都天天吃，一天得吃七八碗，哈哈哈哈哈是真的很好吃，就是深入骨髓的味道，夏天回來吃冰冰涼涼的，每次都冒著拉肚子的風險但也是值得的。」不過有網民竟批評「混吶」如嘔吐物，即被其他網友圍攻，狂批零尊重及零修養！