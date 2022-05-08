天后新星鬥養眼！李玟大露背火併小蠻腰安崎

由無綫與芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》今晚（8日）一集繼續由男、女子隊派隊員作賽，其中最吸睛的非李玟莫屬。李玟身穿大露背拖地低胸婚紗配以閃爆鑽石眼淚，以哀怨Style獻唱《天若有情》，唱到眼泛淚光之餘，最後更跪地兼瞓地，表現忘我。事後節目主持何炅笑問李玟：「剛才你倒下的時候，我和祖藍都覺得如果我們不上前扶你，你是不肯起來的。」李玟聞言即少女心謂：「呢個係我15、16歲睇到喊嘅電影，我好想做戲入面嘅女主角吳倩蓮嘅！」

至於林子祥以其獨特唱腔唱出家喻戶曉歌曲《學生哥》，更大晒活潑面與同場舞蹈員互動兼做戲。老婆葉蒨文聽畢後忍不住向老公隔空送飛吻以示欣賞，足見二人相當恩愛。另外，克勤以演奏廳Style獻唱《傻女》，全程演出零瑕疵，在尾段更大晒震音絕技。安崎則以超貼身露腰短裙，唱出勁舞版《自作多情》，比原唱者周慧敏多出一份誘人魅力。

為帶出歌曲的意義，製作組訪問了歌曲的幕後功臣，了解製作每首金曲背後的心路歷程。當年與《傻女》原唱者陳慧嫻合作無間的歐丁玉，大談當年《傻女》的背後小故事：「當時係慧嫻事業最高峯，佢唔想呢個時候走，但佢冇辦法，因為佢應承咗爸爸一定要去外國讀書，所以首歌係傷感啲。」今集最後的觀眾選擇合唱環節，無獨有偶亦是陳慧嫻的經典名曲之一，為此陳慧嫻專誠接受製作組電話訪問：「很多人話係聽住呢首歌長大，我好榮幸。每個人都有年輕嘅時候，但唔係每個人都有機會成為其他人年輕時嘅回憶。」