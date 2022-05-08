Mercedes-Benz EQS SUV　7座長續航

全新EQS SUV既是Mercedes-EQ系列第3款採用電動車模組結構的車型，亦是首款採用電動車模組結構的SUV車型。

平治(Mercedes-Benz繼先後推出EQE和EQS兩款Mercedes-EQ系列房車/Saloon車型後，廠方早前接續發表全新EQS SUV車型。

全新EQS SUV的誕生，不止成為Mercedes-EQ系列第3款採用電動車模組結構的車型，亦是首款採用電動車模組結構的SUV車型。因搭載與EQS房車相同的底盤，同擁有3,210mm的長軸距，而車高就較EQS房車再高20mm，來到1,718mm的水平。

目前廠方推出了3個版本，包括EQS 450+後驅版和2款具備輕越野能力的EQS 450 4MATIC及EQS 580 4MATIC四驅版，其中EQS 450+是三者中擁有最長續航力的，高達660km (WLTP)，至於EQS 450 4MATIC及EQS 580 4MATIC的續航力則可達613km(WLTP)。值得一提是，除了標準5座位，廠方另還提供7座位供選配。