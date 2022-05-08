凛咲子　G奶籃球女神

柔弱文靜嘅女仔惹人憐愛，散發住陽光氣息嘅女仔亦好得人鍾意，如果有得揀，你喜歡邊一類型多啲？小弟比較簡單，總之胸大就OK，正如今日為大家介紹嘅日本寫真界新貴凜咲子，青春可人，身材弗爆，仲要係名副其實嘅好波之人，難怪有咁多男人都勁Like佢！

身材弗爆

有留意日本寫真界嘅話，唔難發現近年好多女優都愛上健身，最出名嗰位叫犬童美乃梨，被譽為「寫真界No.1美BODY」，唔止喺網絡上載健身片，仲參加「Summer Style Award」健美小姐比賽添！至於今年23歲嘅凜咲子，同樣熱愛運動，雖然唔似得美乃梨咁操到一身橫練肌肉，但身材婀娜，肉地結實，望落好有健美感，最重要係胸前偉大，心口有一對飽滿又堅挺嘅G奶，呢一點同健美佳人美乃梨絕對有得揮！

努力突圍

凜咲子喺上年展開寫真女優生涯，睇番佢嘅演出，青春有活力，好有陽光氣息，仲不時喺鏡頭前打籃球。據了解阿妹讀小學時已經係籃球健將，家陣依然有打波，所以製作單位特別安排佢向粉絲騷吓身手。順帶一提，凜咲子曾經喺職業訓練學校修讀齒科衞生士課程，但因為性格好動，所以想趁後生喺寫真界闖一闖，最近仲喺「第3屆產經GOGO皇后之路」選美活動當中奪得最高大獎─產經在線獎。以新人嚟講，成績真係相當唔錯。