台灣第一名模林志玲今年初宣布成功產子,到依家都仲未現身嘅佢,最多都係送張大頭自拍畀大家,今日(8日)嚟到母親節,作為佢成為媽咪後第一次過節,佢都好有儀式感咁收到花當慶祝,仍係新手媽咪嘅佢照例冇出樣,只係晒出寫上「The best Mom in the world!! Thank you my baby.(這世界上最好的媽媽,謝謝你,我的寶貝。)」嘅盒花,即被指係老公送畀佢嘅冧妻舉動。

不過林志玲自己都好感性,佢先多謝自己好彩冇放棄到,跟住佢亦多謝囝囝:「謝謝自己從來沒有放棄~也謝謝最堅強的小寶貝,我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福,謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂!」難怪個Post一出,網友都紛紛獻上祝福戥佢開心。