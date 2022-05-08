索女灑鹽花　又鹹又濕

形容一個人好色、淫賤，廣東話好興用「鹹濕」呢個俚語，而個「鹹」字亦變咗色情嘅同義詞，衍生出「鹹片」、「鹹古」、「鹹書」等名詞。咁樣點先會令人覺得某樣嘢好鹹？好簡單啫，加啲鹽咪得咯，於是鹹片入面嘅有味演出就叫灑鹽花。今日就以「鹽（Salt）」為主題，同大家分享吓啲鹹濕話題。

Salt Cellar 鹹味源頭

講起鹽，好多人都會喺餐枱上擺放鹽瓶，方便為食物加料，但原來呢種器皿嘅「Salt Cellar」，仲有另一個解釋，就係暗指女性嘅蜜洞。據講係因為蜜洞喺興奮時分泌嘅愛液帶有鹹味，先會延伸出呢個含意，但係咪真係咁鹹，就留畀大家自行驗證。講開又講，早前日本有項研究發現，當地男女對性嘅興趣愈嚟愈低，背後原因同減鹽生活，因為有專家指出天然鹽含有鋅，對性慾催動有一定作用。換句話講，如果想過低鹽生活，又唔想影響性慾，最好方法係食少啲化學鹽，食多啲天然鹽。

Salty Pretzel 半邊燒鵝髀

鍾意外國零食嘅話，相信都會聽過「Salty Pretzel」，中文叫椒鹽卷餅、扭結餅或蝴蝶餅，但大家又知唔知，有種性愛體位都叫「Salty Pretzel」呢？

玩法好簡單，首先女方側躺喺床上，男方跪坐喺佢其中一條腿上面，同時抱住另一條腿，然後進行活塞運動，簡單嚟講，即係我哋俗稱「半邊燒鵝髀」嘅性愛姿勢。據性學家指出，呢招嘅優點在於兵器會比推車仔式更加深入蜜洞，雙方又可以喺抽送過程有眼神交流，令女伴更易獲得高潮。

《The Taste of Salt and Honey》 歐陸風味

唔少四仔迷都覺得美國脫星比較粗枝大葉，相對地，歐洲脫星無論外形或氣質都比較吸引，唔信嘅話，就要睇吓Jill Kelly Productions喺2005年推出嘅《The Taste of Salt and Honey》。呢套鹹片被美國四仔迷捧為經典，皆因片中雲集超過20名歐洲天后級脫星，包括Sophie Angel、Sophie Dee、Diana Doll、Lena Love等等，位位都擁有迷人嘅Body，當中又以英國威爾斯出世嘅Sophie Dee最矚目，今年38歲嘅佢，先後演出超過750套四仔，期間獲獎無數，知名度可以話係最高。

同場加映：「鹽顏」女子初愛寧寧

鹹濕有樣睇，但大家咪誤會，日本網絡用語「塩顔」（鹽顏）唔係話人個樣生得鹹濕，而係用嚟形容擁有膚色白、眼細細、嘴唇薄等特徵嘅亞洲面孔，來自AV界嘅初愛寧寧，就係好多日本網民眼中嘅代表人物，難怪AV片廠Moodyz會喺去年10月搵佢演出呢套《魔性之鹽顏女子》。故事由人氣十八禁漫畫改編，講述初愛寧寧飾演嘅長谷川真美子憑住迷人嘅「鹽顏」，喺一場迎新活動中吸引到前輩嘅注意，而喺活動結束後，佢因為趕唔到尾班車，於是跟咗前去酒店過夜，之後淫娃本色原形畢露。話時話，初愛寧寧唔止「鹽顏」迷人，嗰對39H白滑巨乳亦好吸睛，因而深得唔少AV迷嘅歡心。