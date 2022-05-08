製作表情包！王君馨組隊表演《跳舞街》奪第一名

藝人王君馨（Grace）在內地參加的選秀舞蹈節目《了不起舞社》，在首輪比賽的公演，Grace一隊選擇的舞蹈，她希望最想跳的SWAG，但結果她們一組被設定的齊舞為DISCO風，音樂是陳慧嫻主唱的《跳舞街》，令她有少許失望，因為沒有想過會有懷舊風格的舞蹈作為比賽內容。

在排練時，Grace明白DISCO風舞蹈很需要帶出那種味道，她跟隊員分享點樣演出時的表情做得更好，和每一位妹妹練習。在台上分享表情練習時，節目更為她製作了表情包。這次的賽制很嚴格，有兩隊因為部份成員表現不合格，有些成員在首輪公演前被取消演出資格。但Grace隊的表現一直穩定，從排練到演出，都深受各導師們看好，結果能夠齊人上台演出。

懷舊造型先聲奪人

登上舞台時，他們的懷舊造型先聲奪人，由於她們一隊的音樂是廣東歌，她們便為自己隊改了一個廣東話名稱叫做「你有冇搞錯」隊，又在歌曲開頭部份加插了在酒樓的廣東話劇場對白，Grace更大嗌蝦餃燒賣，增強電影感，獲得各主理人的讚賞！加上所有人都能夠跳出齊舞精神，又能帶起現場氣氛，除了得到專業評審團的高分數外，由現場70位觀眾以拋毛巾方式投票的部份，Grace隊也獲得66位的高比率支持。結果，她一隊以總分96.335分獲得首輪公演的第一名晉級，全部成員成為舞社一線隊員！

觀看人數衝破50萬

前幾天是Grace的生日，身在上海隔離無法出去慶祝，但她老公和好友透過視頻祝賀，隔空唱生日歌和分享蛋糕！晚上她又辦了一場生日直播，十多年前和她在「舞動奇蹟」一起奪冠的拍檔俞灝明更驚喜登場連線！生日直播的觀看人數也破紀錄，衝破50萬，連Grace自己也不能相信，她說：「今個生日好難忘。」