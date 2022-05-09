【是日通勝】

農曆四月初九

壬寅年 乙巳月 壬戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：捕捉、會友、理髮

忌：出行、立約、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、28、30、39

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：別以太突兀的招數跟人搭訕，免得嚇走對方。

金牛座：已有伴侶者要珍惜約會時間，多花一點心思。

雙子座：心不在焉，做事多甩漏，小人會乘機放暗箭。

巨蟹座：理財有道，你的穩健作風讓身邊人十分放心。

獅子座：放工後浸個熱水浴，可消除疲勞，紓緩壓力。

處女座：財不可以露眼，出門要管好銀包，提防小偷。

天秤座：謀事總是拖泥帶水，再不正視將會惹上麻煩。

天蠍座：情緒波動會損健康，身處逆境也要保持樂觀。

人馬座：忘記了量入為出的重要，花錢態度帶點任性。

山羊座：要學懂欣賞伴侶的付出，避免關係出現裂痕。

水瓶座：助人為快樂之本，今天宜為公益作出小捐獻。

雙魚座：別高估個人能力，工作太忙會令身體吃不消。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）龍 桃花弱

鼠：人緣不錯，多與人合作，事業會有突破。

牛：付出與收入成正比，生意人要抓緊商機。

虎：得貴人庇蔭，不論做甚麼都能事半功倍。

兔：吉星照耀，人氣急升，做生意特別有利。

龍：是日沖煞，感情運稍遜，要多體諒伴侶。

蛇：事業運強，發揮創意，可於競爭中領先。

馬：享有天時地利人和，事業上將大放異彩。

羊：工作忙碌，但切忌急功近利，避免出錯。

猴：愛情運向好，單身男女有機會墮入愛河。

雞：瑣事纏身，讓你手忙腳亂，宜沉着應對。

狗：有偏財運，博彩易獲利，但要見好就收。

豬：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

修合無人見 存心有天知

上次專欄分享過有好的格局便有好的結局，剛巧在一網站看到一則報道，講及中國擁有一幢最高爛尾樓，當初發展商稱它為全國最高商廈，用了大量人力宣傳，也聲稱運用所謂頂尖玄學風水布局，使我有所感嘆，當中出錯了甚麼，何解連周圍的房屋也大部分空置。

玄學要兼顧多方面，學者要有承擔，明白因果，需要多做研習、分析、收集和統計，從不同方面來布局，只有開始計算出一個完整格局才有美好結果。

經常談論到人生無力要求周邊環境的優劣，但是可以從自己的八字找出答案，減少生命受到污染或荼毒，避免錯判。這是我們從研究中得知的，每當一個人在大運中，即行好運時，不用找也不用問，好自然甚麼都得心應手，選甚麼也選中；相反，每當一個人準備入衰運，不是馬上得知，有些因家財億萬不覺少了甚麼，但我所知所聞肯定有好多心願不能成就，於是埋怨四面楚歌，每天難渡。至於從衰運入好運，你會感覺到慢慢多了好消息。十年河東，十年河西，如有人能改變自己的命，世上當然會多了很多富豪。更甚者，當一個人入了衰運，同時間身邊的人也同一命運時，將會發生甚麼，有結果後又吸收多一些相關資訊，信不信由你，飲過甘泉的人，方知枯井的水是甚麼味道。

誰是真，誰是假，誰能心疼的把你眼淚擦？惟有時間能說真話。