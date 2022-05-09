《3日2夜》女神鄧伊婷確診　被飛出港版《華燈》

由楊明與姚子羚主演的劇集將於內地開工，全劇劇組現正接受防疫隔離。不過有份演出的鄧伊婷證實確診，未能如期開工，為免影響拍攝，無綫決定換人，改由身在內地的趙碩之頂上。伊婷變相白坐21日「疫監」，相當無奈！

由楊明、姚子羚與蔡潔等主演、被喻為港版《華燈初上》的無綫新劇，上月20日啟程到內地接受防疫隔離，為新劇開拍作準備。日前有份拍攝的演員王俊棠於社交網上載短片，晒出劇組的豪華伙食，又鵝又蒸魚，相當豐富，其中楊明與女友莊思明被攝入鏡頭，齊齊等開餐。

劇組將到佛山開工

劇組將於本月11日完成隔離，之後到佛山開工。不過有份演出的《3日2夜》女神鄧伊婷卻出了問題，因香港與內地就有關核酸檢測CT值要求不同，伊婷的CT值不符合內地要求，故成為確診人士，未能如期開工。由於拍攝時間非常緊迫，無綫無奈決定易角，改由身在內地的趙碩之頂上。

趙碩之執二攤

無綫高層樂易玲受訪時指伊婷現於中山隔離：「等佢隔離滿7日再驗，再睇情況。佢個角色換咗畀趙碩之，已經埋位、圍讀同埋試咗造型，好快開工。等伊婷好番之後，我哋再安排工作畀佢，睇吓有冇另一個角色，或者佢返香港，無綫大把工作畀佢做，睇情況再作安排。」