甄子丹賢內助！汪詩詩培育兩大音樂奇才　被大女打動批准入行

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩育有一對子女，大女甄濟如（Jasmine）現年18歲，遺傳了媽咪的標致樣貌及長腿，同時秉承了爸爸的表演天賦，最近成功考上美國著名音樂學府伯克音樂學院，成為王力宏及歐陽娜娜師妹。

詩詩透露Jasmine自小對音樂有興趣，很早已開始作曲作填兼自彈自唱，15歲時已有外國公司想簽她。兩年前，她帶女兒到專業錄音室錄製歌曲，當時監製提議女兒將作品賣給其他歌手，可謂英雄出少年。問到想不想女兒入行，詩詩坦言也很矛盾，一方面認同女兒的才華，覺得應該讓全世界的人看到她，但另方面又深知演藝圈辛苦：「我以前會反對，但依家會由得佢決定，因為佢啲歌真係好得，如果佢想入行，我會接受。記得去年我帶佢去錄音室錄歌，佢唱咗一首佢為公公創作嘅歌，首歌係佢喺公公死後10日創作，佢從來冇同我提過有呢首歌，我同媽咪聽完都忍唔住喊，我將首歌放上網，好多人都話感動，我發覺音樂真係好有力量，所以唔再反對佢入行。」

至於15歲的細仔甄濟嘉（James）同樣有音樂有天分，曾孖住家姐一同上台表演，他鍾情電影音樂及配樂方面，詩詩說：「佢唔係好識睇譜，但佢聽完首歌就可以彈番出嚟。」之前James將彈奏電影《Iron Man 3》（《鐵甲奇俠3》）主題曲的片段放上社交網，竟獲該片的配樂大師Brian Tyler留言稱讚：「This is awesome」，非常犀利！

詩詩絕對是超人媽咪，既要兼顧子女學業，又要打點子丹的事業，且全都處理得頭頭是道，問到如何取得各方面平衡，她謙稱仍在學習中：「我覺得每個階段都唔一樣，因為小朋友會長大，我近年明白我要畀時間自己，以前係完全冇自己時間，只係專注公司同小朋友，好多時會唔開心同發炆，有自己嘅時間，再做其他嘢反而效率更好。」而今年母親節，詩詩與子丹身在內地，子女即已經返港，令她首度在沒有子女陪伴下過節，故希望老公能識做，提醒子女隔空有所表示。