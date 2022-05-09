吳業坤娶日本女優疑奉子成婚　緋聞女友Aka送祝福

32歲的吳業坤在網上掟震撼彈宣布「小弟結婚了」，並分享新娘的「影後」照，惹來網民瘋狂起底，而收服「溝女王」的疑似吳太亦首曝光，是比他年輕5歲、擁有「鬼影變幻球」身材的日本藝人濱口愛子。由於在零預警下兼是母親節發布婚訊，惹來奉子成婚之說。

早在4月初，歌手吳業坤已身在日本，並分享在大阪城公園欣賞櫻花的靚相。前晚（7日）甫踏入母親節，他即在社交網宣布「幸福閃婚」，上載與太太的背影合照，及兩人手執四葉草放閃的照片，他留言：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了。感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要佢照顧番。」

其後他透過經理人公司回覆：「小男孩今日長大成幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭。」吳業坤成為「老襯」，象徵他入行12年、創下達18名緋聞女友包括麥明詩、前Super Girls成員Aka及Heidi、孫慧雪、姚焯菲、龔嘉欣及吳若希等的輝煌時代告終，Aka對於吳業坤閃婚亦送上祝福：「戥佢開心，恭喜同祝福佢。」而無綫高層樂易玲、好友朱晨麗及胡鴻鈞留言恭喜。

老婆「引退」隨夫移居屯門

吳業坤望傳媒給予太太空間，不過新娘子的神秘面紗瞬間被揭開，網上流傳兩人的結婚照，着上婚紗的吳太是現年27歲、一口齙牙、樣子甜美Kawaii的日本演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi）。她於5月1日在社交網上載婚紗相，雖然用花花圖案遮住新郎的樣貌，但對照她與吳業坤分享的照片，憑男方耳骨有癦及女方的指甲，從身形、衣着打扮和宣布婚訊的時間，加上愛子曾透露4月底已離開經理人公司，將會移居海外居住，而有日本傳媒報道其夫是「香港歌手」，令「線索」更為脗合，而且於吳業坤公布喜訊後，她即將社交網由公開轉為私人帳號，揣測她正是吳業坤口中「低調做我背後強人後盾」的人。

網民翻出愛子的生活照及工作照，指她身材變幻，上圍時大時細，又指出她與吳業坤早於2019年已邂逅，他們與友人相約唱K的片段亦曝光，當吳業坤唱日文歌時，身旁的愛子表現「冧豬」，露出心心眼。據圈中人爆料，指他今次拍拖相當低調，只透露在日本有「好朋友」，不過鋪「結婚貼文」前，他已逐一向好友報喜，表示暫想過二人世界，並未奉子成婚，又指回港後會擺喜酒。有消息傳一對新人日內將返港，而前年已在屯門置業築愛巢。