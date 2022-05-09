曾踏足康城影展　徐大寶告老公家暴反被控出軌

曾於2017年喺法國康城影展以「五星旗禮服」大出風頭嘅內地女演員兼網紅徐大寶（本名：徐語瞳），本月6日公開指控丈夫賈洪清半年內4度家暴，現已申請離婚，同時賈洪清雖然網上發文承認打老婆，但就反指控對方婚內出軌多次：「雖然我知道打人不對，但我還是要把事情說清楚！」

徐大寶指自己同細5歲老公交往3個月閃婚，婚後先知老公有精神疾病，因懷疑老婆出軌，半年內家暴徐大寶4次，最嚴重的一次差啲送命：「他用枕頭摀住我的頭，說讓我忍一忍，說幾分鐘就好（死）了，還給我媽媽發視頻、讓我留遺言，當時我有那麼一瞬間已經暈死過去了，沒有意識了，大腦一片空白。」佢講到兩人起激烈衝突嘅原因分別係老公懷疑佢不忠、指摘佢唔尊重老公朋友、為粉絲起口角及指摘佢行為不檢點。徐大寶有一次被老公摑足1小時，致鼓膜穿孔、眼球滲血，塊面腫成2倍大，依家佢日日發噩夢，每次起身都痛苦到呼吸唔到，佢仲喺舉報家暴嘅影片中聲淚俱下，顫抖講到：「不知道能不能活到拿到離婚證的那天。」

而賈洪清就發文回應，指自己發現對方結婚前曾為前男友墮胎，當時BB已經7個多月，又發現徐大寶同多名男性保持不正常男女關係，雙方更有轉帳行為，仲話曾喺家中發現內含液體嘅「男性工具」，直斥太太出軌。