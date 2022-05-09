炎明熹唱好母愛　蘇韻姿爆喊憶媽媽越洋送Cake

無綫電視今日（9日）凌晨播出母親節特備節目《日日媽媽好》，節目中邀請到余安安、羅敏莊及鄭洐峰擔任節目主持，並邀請《聲夢傳奇》、《後生仔》等節目及多位藝人同母親到場。

當中身在內地嘅炎明熹（Gigi）做訪問，Gigi清唱《世上只有媽媽好》向媽媽表達愛意，一眾聲夢畢業生亦籍心意卡向媽媽表演愛意。林溥來（Patrick Sir）就同妻子關宛珊、黃建東母子及林凱恩母女到節目中分享生活點滴，黃建東提到因為媽媽年紀大了，唔想任跳舞導師嘅媽媽要走來走去，所以想租舞蹈教室予母親；林凱恩同媽媽相處似朋友，佢讀大學時，媽媽亦同時考上大學，最後二人可以同時間畢業。

另外郭子豪、蘇韻姿及陳曉華都大談同媽媽嘅相處，蘇韻姿提到幸好在疫情前能夠請到一個大假回到加拿大探望媽媽，如果唔係就會有6年冇見媽媽，講到不禁流下掛念淚水嘅佢亦提到媽媽曾喺佢生日時，聯絡其經理人喺《愛回家》劇組拍攝時，神秘送上生日蛋糕，蘇韻姿本以為係劇組安排，已經好高興，但一打開卡片時，發現係媽媽繞過半個地球為佢安排生日蛋糕，瞬間哭似淚人，蘇韻姿講述此事時更惹得全場嘉賓一同大哭，場面感動。