認真犀利　肖戰主演大陸劇揚威台灣

內地藝人肖戰和楊紫主演的甜寵劇《餘生，請多指教》3月底播畢，成功打破早前劇集《你是我的榮耀》創下的紀錄，至今已錄得內地影視平台累積逾41億的播放量，成績斐然。該劇除「遠征」韓國外，近日更於台灣串流平台上架，且拿下當地節目排行榜冠軍，可見煲劇無分地區，足見「肖楊配」的威力。

另外，近日內地搜尋網站公布2022年第一季搜尋指數（關鍵詞搜索趨勢）整體日均值表格，肖戰以《餘生》及《王牌部隊》兩部作品榮登指數冠軍，反而楊紫卻榜上無名，有網民指她因「數據異常」跌出榜外，也讓楊紫粉絲大嘆可惜。而該排行榜亞軍及季軍則是憑劇集《開端》走紅的趙今麥、白敬亭，頂流女神迪麗熱巴則以《與君初相識》兩部曲登上第4名。

雖然2022年未到一半，但不少粉絲已猜測今年是肖戰最紅的一年，由他主演的《陳情令》及《斗羅大陸》發售藍光DVD版，分別攻佔日本網站發售中國電視劇的銷售冠軍及亞軍。不過有粉絲則擔心他與李沁主演的民國劇《夢中的那片海》因受疫情影響，拍攝進度嚴重延遲，雖然肖戰已轉往北京繼續開工，但李沁卻同時趕拍與陳曉合作的《人生路遙》，換城市又得繼續隔離，導致劇組苦等多時，盛傳將直接減她的戲份，未知如何收科。