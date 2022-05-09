DJ Soda着粗口褲被趕落機　航空公司跪低道歉

最近在美國展開巡迴騷的韓國夜店女王DJ Soda，早前準備乘搭當地航空公司飛往洛杉磯時，因身穿粗口褲而被航空公司的職員要求落機，最終她被迫當眾脫褲，將長褲反穿才得以登機，令她大感屈辱，鬧爆航空公司不專重她，更揚言抵制對方。

DJ Soda的事務所今日（9日）向傳媒透露，上月28日收到航空公司的道歉電郵，事件亦告一段落。對方在電郵中表示：「我們希望團隊提供禮貌與專業的服務，同時以公平的方式對待所有乘客，對於DJ Soda的遭遇，深表遺憾，也為缺乏專業性不足而道歉。我們不允許或縱容基於種族、宗教、民族或其他歧視性因素而作出無禮或不一的對待。事件正調查中，不會披露內部調查結果，但會加強員工培訓、諮詢，並在必要時採取紀律處分。」航空公司又強調正致力創造一個讓所有乘客也受到尊重的環境，不允許有人穿上給人不快的衣着，故他們會要求乘客衣着得體。

DJ Soda的事務所理事指事件發生後，有不少網民指摘DJ Soda為何要穿粗口褲搭飛機，他承認DJ Soda事先沒有意識到這衣着可能會給別人帶來不適，但指如果航空公司因為服飾不雅要求換褲，DJ Soda會照做，但對方卻在沒有任何解釋下強行把她趕落飛機，這才是他們投訴的原因。