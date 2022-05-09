解開防曬迷思　謝絕變身黑炭頭　

其實除了長時間戶外活動之外，平日出街都需要做足防曬準備。不過大家是否常常在戶外活動後發覺，即使全身塗了防曬、戴防曬帽或撐了傘都無補事，仍然會被曬黑？或對於防曬是否有些疑問，不知如何做好防曬步驟呢？今次就為大家解答防曬的謎團，讓大家在享受夏日活動之餘，仍然能Keep住又美又白。

防曬產品上的SPF和PA

紫外線UVB會令肌膚變紅，更會刺激黑色素增生從而產生色斑，而UVA能導致皮膚變黑，加速老化及引致皺紋等肌膚衰老問題。防曬產品大多數為了對抗紫外線UVB、UVA而建立防護指數。

SPF（Sun Protection Factor）意思是保護皮膚不被曬傷曬紅的能力，也就是對抗紫外線UVB的防曬系數。SPF數值愈高代表防禦能力愈高，最高數值為50+，但大家別以為SPF 30是15的兩倍。SPF 15代表可阻擋約 93.3% UVB，而SPF 30代表可阻擋約96.7% UVB，SPF 50就是可阻擋約98% UVB。

而PA（Protection Grade of UVA）則是針對UVA的防護等級，PA的+愈多就能有愈強的防UVA效果。PA+代表使用後可以延長皮膚晒黑時間2至4倍，而PA++可延長皮膚晒黑時間4至8倍，PA+++可以延長皮膚晒黑時間8至16倍，PA++++就是延長至16倍以上。

長時間戶外活動的防曬準備

首先，要選用較高指數的防曬霜搽足全身。皮膚比較白的人士其實代表身體欠缺黑色素，相對於本身皮膚黝黑人士的皮膚更易被曬傷。而且戶外活動有機會被暴曬，所以選擇具SPF50 PA++++防曬值的產品比較適合。而且大家不要以為搽一次防曬產品就可一勞永逸，其實防曬產品會隨着時間消逝和流汗而失去防曬功效，建議最好每兩個小時補搽一次防曬霜。另外，應盡量避免走在太陽暴曬處，戴起闊邊帽或撐起可擋紫外線的遮陽傘都可避免肌膚曬黑而受損。

化妝的防曬步驟

做完基礎的肌膚的補濕護理後，上妝的第一個步驟就是塗上防曬霜，如果想要妝容比較輕透，可選用具有防曬系數的妝前乳。防曬霜和妝前乳選擇其中一個來打底就可以，後續再塗上底妝產品。有人以為選擇有防曬功效的底妝，就不需要另外再用防曬產品，其實不太正確。因為防曬產品可以塗在皮膚的每個角落，但底妝就只集中在臉部。而且現在的底妝追求素顏感，薄薄塗上一層的防禦力不足以應付強烈的紫外線。