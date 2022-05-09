爆操女神︱陳婉衡教你操出「A4」腰　練成完美無瑕馬甲線

繽FUN星網全新節目《爆操女神》，由「無綫咪神」陳婉衡(Alycia)打頭陣做教練，聯同繽FUN主播嘉琪一齊做全身鍛練，並由淺入深逐一糾正大家動作，話咁快嚟到第3集，動作難度都會相繼提升。Alycia深明大家在疫情下少出街，宅在家中無所事事，便會不停搵嘢食來打發時間，久而久之就會長出一個大肚腩，令愛靚如命嘅女士們非常頭痕，所以今集就教大家操腹部嘅核心肌群。

一向專業嘅Alycia透露腹部核心肌群分為上腹、下腹及側腹，她所分享嘅動作係針對整個腹部，她笑說:「就嚟夏天，啲女仔就想着啲露腰嘅衫，有少少線條，睇落又真係好睇啲嘅。」說罷即試範動作，並逐步一一講解:「我哋做一個Leg Raise先，點做呢？盡量Keep住我哋隻腳直，Pat Pat Keep住喺個瑜伽蓆度，慢慢上，上到差唔多90度角，我哋再做一個Toe Reach，我哋第一個動作，Leg Raise主要係針對我哋嘅下腹。第二個動作做個Toe Reach，就係練埋我哋嘅上腹，當隻腳慢慢擺番落去嘅時候，我哋Hold住4秒，慢慢落，快上Reach，慢慢落番去，就係我哋第一個動作。」

之後輪到嘉琪上陣，有了前兩集經驗，嘉琪表現已大有進步，漸漸做到Alycia要求，不過當增加動作難度時，嘉琪稍試一下便說:「成隻腳震晒!」但聽到Alycia表示該動有助減肚臍下脂肪時，嘉琪也樂於嘗試，Alycia也不忘叮囑大家，當雙腿慢慢放下時，別用錯頸部發力，否則會弄傷肌肉。

而第二個動作「Russian Twist」主要針對側腹，女士們想有條「A4」腰就唔好錯過嘞!Alycia先來一個初階版本，首先雙腳放上瑜伽蓆，雙手合十，身體向後臥差唔多45度角，之後將整個身體左右扭至掂到地下:「記住唔係淨係郁隻手，係要成個人扭過去，做4下，太容易嘅朋友，可以將雙腳抬高，都係做4下，如果都仲係太容易嘅朋友，隻手可以揸一啲重量嘅嘢，譬如拎兩罐罐頭，或者另一支兩公升嘅水，左右做4下，呢個就係Russian Twist!」睇完Alycia試範，嘉琪就乖乖埋位，不過由於腰力未夠，所以嘉琪做咗兩下就話:「係攰嘅!」但樂於挑戰嘅關係，都亦嘗試做個進階版，愈做愈High嘅嘉琪仲話:「我側邊喺度燒緊吖!」不過Alycia就發現嘉琪偷雞，只擺動雙手，並未有扭動身體，故即時作出糾正，更說:「呢個動作連環做30秒至1分鐘左右，初學者做30秒左右就差唔多。」由於嘉琪想用最快時間操出馬甲線，Alycia建議每組動作做差不多45秒至1分鐘，中間有30秒休息時間，兩個動作加埋為之一組，總共做三組，大約6分鐘左右，若連續鍛練兩星期，相信會看見少許成果。之後，Alycia預告最後一集會分享練美腿秘訣。