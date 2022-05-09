香港地道美食數不勝數，即刻數得出有燒味、咖喱魚蛋、燒賣或西多等，聽得大家口水直流，有餐廳特別攪攪新意思，為本地美食進行大改造，造型和配搭都有新意，啱打卡之餘又可以嘗新。

西多變Gelato

茶餐廳的多士是下午茶之餘，無論是西多士、奶醬多又或油占多，配熱檸茶、奶茶或咖啡是最佳配搭。中環意式雪糕店Messina近日推出2款港式新口味，港式西多士口味以煉奶加入淡花生醬製作，再配淋糖漿的法蘭西多士粒粒，奶香和花生香味濃郁，相當有口感。另一款鹹蛋焦糖奶醬口味，內有鹹蛋黃醬和鹹蛋黃粒粒，鹹甜交雜，夠晒邪惡。

燒味三文治

趕時間想斬料加餸，大部分人首選叉燒，Pret A Manger 因應進駐本地20周年，由現時至6月21日，於指定分店推出以地道香港美食作靈感的輕食，品牌選取本地代表性的食物燒味做主角，如用大蒜、南乳、五香粉加海鮮醬製作的叉燒，打造成港式銷魂叉燒三文治及港式叉燒即烘長法包。用豉油、五香粉、八角和南薑等製作的燒鵝，切絲後加蔬菜、蛋黃醬和蘇梅醬變成港式燒鵝長法包，肉嫩味濃。喜歡海鮮的話，可以揀避風塘海鮮改良的風味辣大蝦熱烤卷。甜食有加入煉奶的香蕉杏仁醬全麥法式軟包及熱情小壽桃蛋糕，讓各位感受中西合璧的變種地道美食。