拒讓攝影師老公影相　安達祐實再婚8年爆婚變

40歲日本女星安達祐實入行38年，當年主演催淚劇《無家可歸的小孩》走紅亞洲。曾獲封天才童星的她，長大後事業曾陷低潮，近年卻因其「不老童顏」人氣翻漲。感情方面，安達於2009年與育有一女的諧星前夫井戶田潤離婚後，2014年改嫁為她拍攝全裸寫真集的攝影師桑島智輝並誕下細仔。2人再婚8年經常公開放閃，但近日卻傳出婚變，與丈夫分居。

本月初，安達被發現單拖到幼稚園接放學後，便帶仔仔返回娘家，其後連日來亦未見她回到與老公生活的愛巢。據知桑島婚前已是安達的粉絲，他曾大讚老婆是其最佳「模特兒」，不論婚前婚後或安達大肚時，無時無刻都用相機為老婆記下生活點滴。2019年，他更從18500張生活照中，為安達推出寫真集《我我》，成為女方再度走紅的契機。

但近月2人恩愛不再，有指因安達與前夫所生的16歲大女步入反叛期，對繼父與媽媽的相處方式漸有微言，母女間增加磨擦，也影響安達與老公關係，令她抗拒讓對方拍照，夫妻感情由濃變淡。今年初，她更帶同一對子女離家出走。近年，她與曾拍攝AV的母親有里和解，每當要開工時，便由母親代她照顧仔女。

桑島低調回應雜誌：「無可奉告」，而安達則透過事務所表示「考慮到安全、小孩教育環境」，對報道不置可否。但她今日(9日)更新社交網，上載上周由老公所拍的相片，並留言寫道：「我們的攝影之旅仍會繼續。」間接否認婚變之說。